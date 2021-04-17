快來！下載新聞雲App註冊會員 早鳥報名享好禮

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▲▼ 2021東東森森好朋友生活節。（圖／ETtoday）

「2021東東森森好朋友生活節」以城市探索作為主題，將於5月8日於新北市民廣場舉行好朋友系列活動，已準備好一系列「玩、樂、買」初夏體驗，快帶上自己的好朋友，展現最「魅力」的自己。好玩、好逛的各式品牌市集，還可以享受玖壹壹、告五人、草屯囝仔、高爾宣、李佳薇等多組實力唱將的演出，卡司陣容堅強！

走過路過更不要錯過，專屬早鳥的限量好禮，快點到App Store、Google Play下載新聞雲App並註冊ETtoday新聞雲會員後，進入活動官方網頁，點選早鳥報名！完成後，不僅有機會可以獲得限量早鳥好禮，當天還可參加現場闖關活動！快揪起你的好朋友、親愛的爸媽，一起在母親節前夕輕鬆逛市集、聽好歌，提前感受過節氣氛！

2021東東森森好朋友生活節不僅邀請到眾多大咖藝人輪番獻唱，更邀請大型料理實境節目《料理之王》第一屆人氣選手施捷夫Jeff、游星淵Ryan及阮紹榮Benny等三位帥哥主廚為大家示範怎麼簡單做出好料理！，嘗鮮機會千萬別放過！另外《聲林之王》學長姐們—劉學甫、鄭可強、陳思綾、許維芳、李佳歡等也會登台獻唱，喜歡聽歌的您，千萬不要錯過！

5月8日(六)2021東東森森好朋友生活節，於板橋新北市民廣場，即將登場！讓我們一起作好防疫，玩得安心又盡興。有關好朋友生活節的相關資訊，可查詢官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/

■ 時間：2021年5月8日（六）上午11:00-下午5:00
■ 地點：220新北市板橋區中山路一段161號 新北市民廣場（新北市政府前）
■ 早鳥報名搶好禮：早鳥報名者，有機會獲得限量早鳥好禮喔！事先下載新聞雲App，並填寫會員資料，成為新聞雲會員，即可參加早鳥報名！
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早鳥報名：https://events.ettoday.net/app/picnic2021/earlybird/signup.php7

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