若做「這件事」可能避免出軌　鄭照新將矛頭指向蘇貞昌

▲太魯閣號出軌事件DAY4，第五節車廂拖出。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

「義祥工業社」的工程車2日從邊坡滑落，被太魯閣號408次迎面撞上，奪走50條人命。國民黨文傳會副主委鄭照新表示，運安會已經證實，太魯閣號行駛經過前「貨車已經滑入軌道」，而不是社會一開始所認為的「貨車側面撞列車」，若行政院可以重視普悠瑪事故檢討報告，全面鋪設軌道預警系統，太魯閣號很可能就能避免撞上已經在軌道的貨車。

鄭照新指出，忽視建置軌道預警徵測系統的問題，忽視包商背景不佳問題，與此同時，卻看到台鐵複製惡名昭彰1450網路宣傳的預算屢創新高，這扭曲的心態，又怎是交通部長一人的問題，包括蔡英文、蘇貞昌，只問宣傳不重基本功的心態，形同對人命的輕蔑，身為政府領袖，兩人不該負起責任？

鄭照新表示，如果總統蔡英文與行政院長蘇貞昌可以重視台鐵局長人事，「不會讓我們連台鐵局長都沒有，代理長達三個月，怎麼會在事故發生後，讓我們連局長都找不到？」

鄭照新說，面對家屬的苦喊指控，只是知道，沒有改善，總統，院長，請捫心自問，「你們，真的沒有責任嗎？」

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