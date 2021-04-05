林佳龍越級請辭…蔡英文也做過　林濁水：不利體制正常運作

▲林佳龍、蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台鐵太魯閣號408車次出軌，造成50人死、200人輕重傷。交通部長林佳龍4日深夜在臉書證實，第一時間已向總統和行政院長請辭。對此，前立委林濁水批評，私人關係先於體制的心態，不利於體制的正常運作。

林佳龍在臉書表示，第一天即說會承擔一切政治責任，已向總統及院長請辭，這數日的批評，本應概括承受，做得不夠好，改革的腳步不夠快，必須接受社會批判，辭職是最基本的負責，「我留下的日子不是戀棧，而是求能善後」，在現場看到的是不斷湧入的民間救援力量，這股善念超越所有政治口水，期盼台灣社會能走出傷痛，回歸理性的國家政策討論，能給罹難者最大的補償就是加速改革腳步，讓搭乘台鐵的乘客能得到一份安心。

對於林佳龍已向總統蔡英文和行政院長蘇貞昌請辭，林濁水5日在臉書表示，重大交通事故，部長辭職是慣例，林佳龍依例在臉書說「佳龍當時即已向總統及院長請辭」，依體制，部長請辭對象是行政院長，甚至若沒有過份派系矛盾的常態民間公司，職員也沒有越級請辭的，問題是越級請辭，時任陸委會主委的蔡英文就曾做過，而且更甘脆的完全跳過院長直接向時任總統的陳水扁請辭過了，意味的是私人關係先於體制的心態，不利於體制的正常運作。

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