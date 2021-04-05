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列太魯閣號事故「10大疑點」　國民黨團要求成立調閱小組釐清

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，已釀50死200傷，國民黨團5日召開記者會，點名行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍都應下台，接受行政調查，交通委員會立委洪孟楷表示，台鐵嚴重缺乏工安意識，將在7日的交通委員會，要求成立調閱小組，釐清相關行政責任。

▲▼國民黨團召開「太魯閣號慘痛悲劇 蘇貞昌 林佳龍下台負責」記者會，立委洪孟楷出席。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團召開「太魯閣號慘痛悲劇 蘇貞昌 林佳龍下台負責」記者會。（圖／記者李毓康攝）

洪孟楷表示，週三他將在交通委員會提案成立「調閱小組」，要求台鐵把義祥工業社過去5年內得標的工程明細合約調閱出來，看過去相關工程有沒有人謀不彰的包庇、展延情形。另外，針對全台現在正在施工的邊坡防護工程，其相關合約都要一併查驗，並要求台鐵在一週內做全面檢視，各地工程是否遵造合約需建置安全維護，都應落實全面加上。

立委陳玉珍指出，整起事件有十大疑點，包括工程車有無拉手煞車、工程有無設置護欄、施工計畫有無落實、工程延宕誰負責、原定2020年就要完成的邊坡監測系統是否完成、東興營造一家投標，只差底標3%，是否工程最低標出事、行政院部核定台鐵總體檢報告有無內情、台鐵局長三月沒補實是否涉及派系分贓不均、包商違法監工地主任、被列入黑名單的廠商竟可投標，是誰在護航？

書記長鄭麗文表示，國民黨團將捐助100萬元給花蓮縣政府、台東縣政府，「專款專用」於救災救護、撫卹受災家庭之用。

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