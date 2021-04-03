女友外宿「躲被窩視訊」！男傻眼：當我沒看過棉被？心累問該信嗎

▲女友騙說住朋友家，卻在飯店過夜...？（示意圖／pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

台中一名男網友在臉書求救，交往快3年的女友近日說要回老家，順便找以前朋友聚聚，不料他深夜連打3通電話查勤，竟發現女友不在家，之後再打一通視訊過去，對方雖接起電話，但畫面卻是在被窩內，房間完全沒有開燈，也看不清地點是哪。起初他摸不著頭緒，直到憑藉微弱亮光定睛一看，才發現枕頭和棉被是飯店的樣式...

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，女友2日回爸媽家住，晚上6點打電話報平安，後來7點半又傳訊息說跟朋友很久沒見，聊太晚可能住朋友家。當下他不以為意，只念了幾句也沒阻攔，但到了深夜11點半，他傳訊詢問女友回家沒，對方說還在外面跟朋友聊天。

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隔天凌晨12點半，原PO打電話給確認，女友說還在外面跟朋友聊天，他提醒對方到家說一聲。後來，到了凌晨1點半，他遲遲等不到女友報平安，撥電話對方未接；凌晨2點，女友傳訊回說剛在洗澡，他馬上打視訊電話，但對方已讀沒接。

過了2分鐘，原PO又再打了一次視訊電話，這次女友雖然接了，但畫面卻是在被窩裡，房間沒有開燈，也完全看不出地點在哪。他不禁起了疑心，要求女友去開燈，但對方解釋「我今天住朋友家，大家都睡了，怕開燈影響到他們」。

話音剛落，原PO立刻眼尖發現「枕頭跟棉被是飯店的樣式」，讓他立刻氣得掛掉電話，心灰意冷傳訊「沒事，你睡吧」、「那個棉被你當我沒看過？事情就這樣。」之後，女友回到台中，親自解釋「朋友臨時要出去玩，我怕被你唸，才會騙說住朋友家...」

▲女友躲被窩視訊，讓原PO瞬間起了疑心。（示意圖／Pixabay）

原PO忍不住請益網友，「各位碰到這種事情會生氣嗎？還是理智線爆炸？或當沒事？整件事真的只是我咄咄逼人，才導致她說謊騙說住朋友家嗎？附帶一提，我跟女友在一起快3年，她在我們交往前3個月時，有跟前男友偷吃過一次，被我發現...」

許多網友看完紛紛留言，「樓主肯定那晚失眠，會腦補很多」、「請她吃花雕雞麵」、「一次不忠，終身不用」、「我沒有女朋友，所以感情的問題，我一律建議分手」、「會懷疑，就分手；不分手，就信任她。你這麼煩，我都想跟你分手了」、「帽子歪了，戴好」。

不過，也有人深入分析，「不要再欺騙自己了，無論她是否又出軌，你都不會再對她百分百信任，往後一點風吹草動就會疑神疑鬼，只是折磨自己而已」、「哪一個朋友家是可以輕易去住，而你身為男友卻連這個朋友是男是女是人是鬼都不知道，連名字都沒聽過？」掀起熱議。

▼掛掉電話後，原PO心寒回應「那個棉被你當我沒看過？」（圖／爆廢公社）