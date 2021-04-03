　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友外宿「躲被窩視訊」！男傻眼：當我沒看過棉被？心累問該信嗎

▲▼旅館,飯店,摩鐵,燈。（示意圖／pixabay）

▲女友騙說住朋友家，卻在飯店過夜...？（示意圖／pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

台中一名男網友在臉書求救，交往快3年的女友近日說要回老家，順便找以前朋友聚聚，不料他深夜連打3通電話查勤，竟發現女友不在家，之後再打一通視訊過去，對方雖接起電話，但畫面卻是在被窩內，房間完全沒有開燈，也看不清地點是哪。起初他摸不著頭緒，直到憑藉微弱亮光定睛一看，才發現枕頭和棉被是飯店的樣式...

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，女友2日回爸媽家住，晚上6點打電話報平安，後來7點半又傳訊息說跟朋友很久沒見，聊太晚可能住朋友家。當下他不以為意，只念了幾句也沒阻攔，但到了深夜11點半，他傳訊詢問女友回家沒，對方說還在外面跟朋友聊天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔天凌晨12點半，原PO打電話給確認，女友說還在外面跟朋友聊天，他提醒對方到家說一聲。後來，到了凌晨1點半，他遲遲等不到女友報平安，撥電話對方未接；凌晨2點，女友傳訊回說剛在洗澡，他馬上打視訊電話，但對方已讀沒接。

過了2分鐘，原PO又再打了一次視訊電話，這次女友雖然接了，但畫面卻是在被窩裡，房間沒有開燈，也完全看不出地點在哪。他不禁起了疑心，要求女友去開燈，但對方解釋「我今天住朋友家，大家都睡了，怕開燈影響到他們」。

話音剛落，原PO立刻眼尖發現「枕頭跟棉被是飯店的樣式」，讓他立刻氣得掛掉電話，心灰意冷傳訊「沒事，你睡吧」、「那個棉被你當我沒看過？事情就這樣。」之後，女友回到台中，親自解釋「朋友臨時要出去玩，我怕被你唸，才會騙說住朋友家...」

▲▼台人在旺角連鎖飯店遭怪人拿刀狂砍房門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女友躲被窩視訊，讓原PO瞬間起了疑心。（示意圖／Pixabay）

原PO忍不住請益網友，「各位碰到這種事情會生氣嗎？還是理智線爆炸？或當沒事？整件事真的只是我咄咄逼人，才導致她說謊騙說住朋友家嗎？附帶一提，我跟女友在一起快3年，她在我們交往前3個月時，有跟前男友偷吃過一次，被我發現...」

許多網友看完紛紛留言，「樓主肯定那晚失眠，會腦補很多」、「請她吃花雕雞麵」、「一次不忠，終身不用」、「我沒有女朋友，所以感情的問題，我一律建議分手」、「會懷疑，就分手；不分手，就信任她。你這麼煩，我都想跟你分手了」、「帽子歪了，戴好」。

不過，也有人深入分析，「不要再欺騙自己了，無論她是否又出軌，你都不會再對她百分百信任，往後一點風吹草動就會疑神疑鬼，只是折磨自己而已」、「哪一個朋友家是可以輕易去住，而你身為男友卻連這個朋友是男是女是人是鬼都不知道，連名字都沒聽過？」掀起熱議。

▼掛掉電話後，原PO心寒回應「那個棉被你當我沒看過？」（圖／爆廢公社）

▲▼女友說住朋友家！他視訊發現3疑點「人躲在被窩」：該相信嗎。（圖／爆廢公社）

ET快訊
醫還原救難現場！驚見「籃球大頭顱」：無完整肌膚
獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電　為擔家計先考台鐵卻遇死劫
檢抗告成功！李義祥躲房間　便衣刑警24hrs盯門口防他逃亡
網紅「心享事宸_韓德凱文森」恐搭死亡太魯閣號　家屬奔花殯相驗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5月就要畢業公演...輔大女學生搭太魯閣罹難　師生準備卡片祝禱

COVAX獲配AZ疫苗　食藥署：4／12放行19.86萬劑

太魯閣號捐款懶人包「4大超商」都可以　郵局劃撥帳號免手續費

逾1.7萬人已接種AZ疫苗　累計64例不良事件！

快訊／境外+2！60多歲男確診　從菲律賓「搭醫療專機返台」

太魯閣號出軌　林堉璘公益信託＆基金會為罹難者家屬祈福、資助

快訊／隧道內找到「肇事工程車」行車紀錄器　車廂拖吊工作暫停

國5返工車潮湧現「時速30公里」塞回台北　西部國道估16時起開塞

太魯閣號出軌　衛福部新增「ATM、網銀、4大超商」都能捐款

「我坐山旁聽風的嗚咽」蔣勳寫詩悼念太魯閣傷者　220字惹哭萬人

最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！

5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

啥款！邱澤「台味求愛」許瑋甯老派又可愛　《當男人戀愛時》「哭點戳進心坎」淚流不止！

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

林志穎名模妻曝「老公晚上不讓出門」　他表面裝不在乎..侯佩岑笑：看緊一點！

情侶搭太魯閣遇劫！28歲男陷昏迷 醒來聽「女友往生」殯儀館前崩潰

「花蓮貓友隊」外送員出征！ 載物資衝太魯閣號出軌現場

5月就要畢業公演...輔大女學生搭太魯閣罹難　師生準備卡片祝禱

COVAX獲配AZ疫苗　食藥署：4／12放行19.86萬劑

太魯閣號捐款懶人包「4大超商」都可以　郵局劃撥帳號免手續費

逾1.7萬人已接種AZ疫苗　累計64例不良事件！

快訊／境外+2！60多歲男確診　從菲律賓「搭醫療專機返台」

太魯閣號出軌　林堉璘公益信託＆基金會為罹難者家屬祈福、資助

快訊／隧道內找到「肇事工程車」行車紀錄器　車廂拖吊工作暫停

國5返工車潮湧現「時速30公里」塞回台北　西部國道估16時起開塞

太魯閣號出軌　衛福部新增「ATM、網銀、4大超商」都能捐款

「我坐山旁聽風的嗚咽」蔣勳寫詩悼念太魯閣傷者　220字惹哭萬人

陳子豪攻佔打擊雙冠王　劉育辰點出換球因素

太魯閣號出軌釀51死　立院民進黨團捐100萬元共度難關

《尹食堂2》遭批造假急下架！　「韓國GAY」被翻成長得帥…韓網爆氣

5月就要畢業公演...輔大女學生搭太魯閣罹難　師生準備卡片祝禱

林承飛得點圈掃中外野二壘打攻分　2局樂天1比0富邦

天佑台灣聽倦了⋯女主播痛心「差不多」釀嚴重後果

《長歌行》原著主角就是 迪麗熱巴？　吳磊苦操肌男友力爆棚

COVAX獲配AZ疫苗　食藥署：4／12放行19.86萬劑

破紀錄高價標下2021屏東第一鮪！饗賓餐旅加碼120萬捐太魯閣慘劇

快訊／李義祥「撤銷交保」發回地院重裁！警持傳票奔住家帶人

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

生活熱門新聞

冷氣團恐來襲！2波變天一路降溫15℃

女友外宿「躲被窩視訊」！他心累問：該信嗎

正妹記者採訪「政大公審」PTT爆紅　本人回應了

2司機員最後身影曝光！10分後成煉獄

梅雨最新預測！賈新興：5/26開始

顏面骨折女童急問：我的粉紅手錶呢　護理師暖舉被讚爆

鄉民本想酸「慈濟出動了？」　1張照網讚爆

辭職當YouTuber　影片只拍「巨乳晃動」爆紅

交通事故「6天就死50人」　網無奈：一年走3000人

iPhone「泡水1年浮出」沒壞　超神防水袋曝光

又摳又軟　人妻細數老公4大罪狀

30歲女獸醫搭太魯閣號遇難　院長淚悼6年善舉

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

獨居女性「別在超商買冰淇淋」　網曝超恐怖跟蹤手法

更多熱門

相關新聞

太魯閣號出軌　警政署派車送家屬認遺體

太魯閣號出軌　警政署派車送家屬認遺體

太魯閣號2日上午發生出軌事故，造成51人身亡，警政署長陳家欽也在2日指派2百多名警力協助，並在3日上午前往花蓮指揮各縣市警局、刑事局幫忙，並利用警車「專人專車」協助家屬。

太魯閣出軌累計51死亡、188傷者

太魯閣出軌累計51死亡、188傷者

蔡英文殯儀館鞠躬　罹難者家屬：不改進

蔡英文殯儀館鞠躬　罹難者家屬：不改進

沒規定邊坡要設圍籬！合約細節曝

沒規定邊坡要設圍籬！合約細節曝

義程營造　承攬工程破1.41億元

義程營造　承攬工程破1.41億元

關鍵字：

女友男友情侶交往出軌劈腿綠帽

讀者迴響

熱門新聞

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

冷氣團恐來襲！2波變天一路降溫15℃

目睹站票乘客拋飛！一家三口跨過遺體求救

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

李義祥有黨證！公司多不良紀錄　仍攬1.41億元工程

法務部前部長羅瑩雪辭世　享壽69歲

女友外宿「躲被窩視訊」！他心累問：該信嗎

即／太魯閣號罹難者下修為48人！

正妹記者採訪「政大公審」PTT爆紅　本人回應了

2司機員最後身影曝光！10分後成煉獄

雞舍傳怪聲！母雞孵出3隻天敵毛怪

剛宣布變性成功！19歲「最美偽娘」PO身分證被抓造假

急按喇叭卻越開越快！國體兄妹母淚喊：給我真相

招魂下大雨！6歲女童爸哽咽：再來當我小孩

福原愛缺席兒子生日　江宏傑PO天倫照喊話

更多

最夯影音

更多
最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！

最小死者4歲女童「全身都是傷」　遺體修復師哽咽曝：難度最高！
5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

5月辦婚宴！男搭「死亡太魯閣」　未婚妻悲抱情人節布偶禮物認屍

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

新進4個月特搜隊員遇太魯閣出軌　回憶救災現場：隧道充滿血腥味

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

6人返台東「女兒肉身護孫雙亡」　阿公哭了：我沒盡到父親的責任！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面