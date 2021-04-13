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代理局長也發「給台鐵人的一封信」　網酸：是作文比賽寫上癮？

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY3，台鐵次長祁文中說明。（圖／記者楊詩益攝）

▲林佳龍（左）、祁文中（右）接連發布給台鐵人的一封信。（圖／記者楊詩益攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生重大出軌事故，釀成49人不幸罹難。交通部長林佳龍昨日深夜發布「給台鐵人的一封信」，強調自己會負起改革不周的全責。今日台鐵局代理局長祁文中也發出內部信件指出，事故凸顯了結構性問題，組織改革須由台鐵同仁共同努力達成。不過，台鐵同仁似乎不太買單，狠酸「真的是作文比賽耶，下一個參賽者是？」

針對祁文中的信件內容，眼尖的台鐵同仁發現，信件最後的日期誤植為109年，笑稱「相當符合台鐵的誤點文化」。但有許多台鐵人不買單，留言「是寫上癮了嗎…等等副局長要不要也來一封 ?」、「真的是作文比賽耶，下一個參賽者是？」

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▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵每日有數十萬人搭乘。（圖／記者呂佳賢攝）

祁文中給同仁的一封信：

各位親愛的同仁，大家好!
4月2日9時28分太魯閣列車在清水隧道北口發生的重大事故，帶給臺鐵人內心最大的痛，看到我們的弟兄淳修及沛峰在此事故發生前緊急鳴笛並全力煞車，用盡生命來守護全車的乘客，其超然敬業的精神，讓臺鐵人同感敬佩，我們將永遠記得淳修及沛峰這偉大的精神，除致上最高的敬意外，我們也將繼續秉持這份精神，致力為所有旅客提供最好的服務。

面對淳修及沛峰驟然離開臺鐵這個大家庭，我與大家同感傷痛與不捨，但是在此，我要對所有第一時間赴事故現場不眠不休地投入傷患搶救、工程搶修以及協助安撫事故家屬、處理善後復原的同仁們，致上最深的謝意，您們辛苦了!我也要感謝路局所有同仁們，即使大家的心情如此沈痛，卻仍然強忍著悲痛盡力為國人做好疏運工作!

事故發生後，來自各方的檢視及外界的壓力，凸顯了許多長久以來累積的結構性問題，府院已表明將全力支持臺鐵改革，我們深知未來組織改革工作不甚容易，但相信臺鐵人團結共同扶持努力，我們一定能突破困境，展望未來。「一個人走得快，一群人走得遠」，此時此刻，路局同仁的心將更加緊密的連結在一起，讓我們共同努力，重拾社會大眾的信心與支持，再創百年臺鐵的榮光！路局同仁是最棒的一群夥伴，未來改革的每一步都需要全體同仁一起努力，辛苦了，大家一起加油，攜手向前！

代理局長 祁文中 謹上
109.4.13

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