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獨／袁淳修曾任星級飯店房務　她悲憶愛徒淚崩：他非常認真

▲台鐵太魯閣號罹難司機員袁淳修告別式將在明天下午舉行。（圖／記者白珈陽攝）

▲生前最後四秒奮力踩下剎車、救了太魯閣上數百名乘客的罹難司機員袁淳修告別式將在明天下午舉行。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，33歲的司機員袁淳修用生命最後4秒重踩煞車，讓傷亡不再擴大，袁淳修告別式將在14日下午舉行。袁淳修進台鐵前曾在台中星級飯店擔任房務人員，與袁淳修有著師徒情誼的資深房務人員林鈺榕，回想起愛徒泣不成聲，捨不得這麼乖巧、認真的孩子離開，明天也要到殯儀館送淳修最後一程。

林鈺榕表示，自己擔任房務多年，都在帶新人，教導他們房務上許多事物，袁淳修大概是2015年年底才到飯店工作，雖然不到半年，但袁淳修很有禮貌，完美主義的個性事事都想做到好，任何細節都不放過，常常大家都休息了，袁還拉著她問問題，所以兩人感情非常好。

▲進台鐵前曾任星級飯店房務，與袁淳修有著師徒情誼的林鈺榕想起袁淳修淚泣不成聲。（圖／林鈺榕提供）

▲袁淳修與飯店同事感情很好，曾組團前往澳門旅行。（圖／林鈺榕提供）

「淳修是退伍才到飯店工作兼職，當時的他應該剛考完台鐵在等放榜。不同其他同事多半是大學生或是剛畢業，以他的年紀來學房務其實相當辛苦、也很難，但他非常認真，出事的那天是連假第一天，所有飯店同事都忙進忙出，直到下午才有同事看到新聞，才在群組傳訊淳修也在火車上，不幸罹難了。」

想起過去愛徒，以及和同事們之間的好感情，林鈺榕忍不住落淚，聊到袁淳修曾與大家一起開心到澳門旅行，就算離職到了台鐵也會回飯店找大家聚聚，未料一場意外奪走他寶貴性命。袁淳修告別式將在明天下午舉行，目前已經確定交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕都將前往弔唁。

▲進台鐵前曾任星級飯店房務，與袁淳修有著師徒情誼的林鈺榕想起袁淳修淚泣不成聲。（圖／林鈺榕提供）▲進台鐵前曾任星級飯店房務，與袁淳修有著師徒情誼的林鈺榕想起袁淳修淚泣不成聲。（圖／林鈺榕提供）

▲袁淳修進台鐵前曾到星級飯店擔任房務人員，林鈺榕與袁淳修有著深厚的師徒情誼。（圖／林鈺榕提供）

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