姊控男友2度性侵懷孕　妹偷窺吻合真相「少一套」救他一命

▲桃園市陳姓男子前年11月與女友兩度在住處房間內嘿咻，由於房門無法上鎖，2人嘿咻時被女友妹妹偷窺發現，事後被女友提告強制性交。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子與女友於2019年11月間兩度與女友在住家嘿咻，其中一次被女友妹妹偷窺發現，但事後女子卻控告陳男違反其意願強制性交，導致隔年產下一女，陳男喊冤辯稱，女友是因他未帶套才提告；女友妹妹也證稱，沒聽到姊姊喊「不要」，只看到兩人在親親抱抱等語，由於雙方事後已和解，桃檢13日偵結將陳男予以不起訴處分。

檢警調查，陳姓男子2019年11月初某日晚間11時許在其住處聊天，原本在廚房後面親親抱抱，後來陳男忍不住將女子抱進房間，將其衣物脫光後未戴套嘿咻，因房間門鎖故障，僅以棉被蓋住2人身體後親熱，女子後來指控因陳男未戴套她曾大喊「救命」，但都沒人救她，後來陳男在其體內完事得逞。

女子還指控，同年同月中旬，陳男再度到其住處後又將其抱入房間，當時看見妹妹在門邊偷看2人嘿咻，女子還曾喊救命，但仍遭陳男強制性交得逞，女子後來因而受孕，並於隔年8月產下一女，事後報警提告陳男強制性交。

桃檢偵訊時陳男喊冤，辯稱2人是你情我願合意性交；檢察官傳喚女子妹妹作證，妹妹聲稱當時只看到2人在親親抱抱，沒聽到姊姊喊「救命」；女子事後坦承因陳男友不願意戴套才抗拒，如果對方戴套就願意等語，檢方因事後雙方達成和解且女子撤告，偵結將陳男予以不起訴處分。

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