太魯閣行車紀錄器找到了！第8車「錄影解讀中」下周二有初步結果

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵發生出軌事故，意外釀成50人罹難。國家運輸安全委員會事故後，第一時間派員趕赴現場，運安會主委楊宏智表示，太魯閣號的ATP、TCMS等行車紀錄器都在今日紛紛找到，目前正在進行最嚴重第8車的資料解讀，預計下周二可有初步結果，可還原事故發生的時間序為何。

楊宏智表示，今日運安會人員找到相關行車記錄器，有找到列車上的ATP（列車自動保護系統）、TCMS（列車控制與管理系統）等的錄影，目前正在進行資料解讀，會先下載解讀最嚴重第8車的資料。

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楊宏智表示，行車紀錄器是往外錄影，因此可以看出事故當下發生的時間序為何，原先找到ATP、TCMS的紀錄器都嚴重擠壓，本來很擔心無法解讀，不過判斷後發現資料保存完整，對於解讀成功是相當「樂觀」的。

楊宏智表示，至於列車上司機員的通聯紀錄，是由行控中心處理。下周二將召開組織會議，會邀請交通部、台鐵局、鐵道局等單位共同參與，屆時就會有初步的資料解讀結果。

楊宏智表示，運安會有派員了解工程車狀況，包括原始車輛、保養資料等，他也說，由於車輛已被砸爛，無法以目視看出手煞車位置，必須透過其他科學方式判斷。

▲▼運安會昨日首度針對事故調查說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼運安會昨日首度針對事故調查說明。（圖／記者湯興漢攝）

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