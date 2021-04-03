「24小時修補遺體」百名修復師0酬勞　原因暖哭！76行者：別捐款了

網搜小組／劉維榛報導

台鐵408次太魯閣號，2日上午撞擊工程車，奪走51條寶貴性命。除了花蓮人動員募集遺體袋，不少遺體修復師也自願奔趕當地殯儀館，漏夜修復罹難者屍身，盼著亡者尊嚴走完最後一程。不過，「76行者遺體美容修復團隊」也緊急呼籲，各界別再捐款了。

▲修復師不拿一毛錢，只希望死者們能一路好走。（圖／記者游宗樺翻攝）



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由於列車撞擊猛烈，罹難者有的面容難以辨識，以及肢體破碎狀況，為了還給亡者尊嚴，76行者遺體修復團隊發言人王薇君透露，第一批就有58位修復師趕到花蓮，據悉，後續也會有超過百人的團隊來支援，採取三班制，24小時作業方式修補遺體。

事實上，這些遺體修復師都是自願前往，「76行者」粉專則向各界喊話，「 請大家勿再捐款，耗材資源費用已足夠了 」，並強調長久以來不曾募款，也不拿政府補助、收取家屬紅包等。

▲76行者出動58人前往花蓮協助遺體修復。（圖／記者游宗樺翻攝）

對於各界的善心，「76行者」直言感激民眾力挺，「夥伴們前往災難事故現場皆義務無償修復，車資、油費、修復耗材用品等費用，亦皆自行負擔，只為盡所能給往者一份尊嚴，讓生者在內心中留存亡者最後美好的記憶。」

至於此次捐款部分，粉專表示，待修補告一階段後，就會結算捐款與公開金額，「將款項購入修復耗材用品供日後公益救難事件使用。」