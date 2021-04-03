台鐵傳卸責…游淑慧「氣到想哭！」　痛罵無恥者永保安康

▲台北市議員游淑慧。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

台鐵408次太魯閣號出軌釀51死、178人受傷，目前運安會正著手釐清事情真相，不過傳言台鐵內部定調，欲卸責給承包商及監造商，降低台鐵負評。對此，台北市議員游淑慧看到新聞後在臉書痛罵「氣到想哭」。

台鐵內部對話流出，某科長提議「不只向施工承商求償，監造也要，工地安全監造要負最大責任，建議責任導向監造，降低本局負評」。對此，台鐵局回應，不會逃避該有的責任，目前正在釐清台鐵、施工商、監造商的責任，台鐵局會秉持實事求是的精神，不會刻意帶風向逃避。台鐵局副局長杜微也表示，台鐵局除了對廠商咎責，對於本身該負責任都會承擔。

游淑慧3日在臉書發文表示，才在節目上說，很難想像台鐵第一時間的回應怎麼是「承商的錯，要跟承商求償」，人家在救災，你在撇責任？果不其然，這居然是內部討論過的「奧步」。



游淑慧嘆，說來台灣人何其善良！昨天大家一致同意「先救災、緩究責」，但這時候，事主台鐵居然準備「先推責、緩認錯」。

游淑慧質疑，太魯閣號意外事情發生後，台鐵不是害怕、不是慚愧、不是自責，而只是居然是想要「推」？說要承擔，但推給承商，交通部長說負責，但是不辭職；她感慨，無語問蒼天，人命值幾何？善良者被欺被騙、無恥者永保安康。

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