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社會 社會焦點 保障人權

罹難兒考上長榮　父悲頻撥電話「再也不會接」淚求快車別賣站票

記者吳奕靖、許宥孺、林冠吟／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2號出軌意外，造成多人罹難，而其中一名罹難者劉奕辰畢業後即考上長榮海運，前途一片大好，趁著清明連假回鄉掃墓，未料遇上死劫。劉爸爸說，兒子早上還有和自己通過電話，但11點半還沒看到人才意識到出事了，劉爸爸拿著手機一遍遍的撥打著兒子的電話，只是電話的那一端不會再有人接起了。

▲罹難者劉奕辰和警方送遺體離開。（圖／記者許宥孺攝）

▲罹難者劉奕辰的父親劉爸爸到殯儀館相驗遺體後，談到兒子仍忍不住哽咽。（圖／記者許宥孺攝）

劉爸爸說，兒子可能在最嚴重的第7或第8節車廂，看遺體的時候頭部有受到擠壓，肌肉爆出來，但還是靠著兒子的濃眉大耳認出遺體，他也說，兒子應該是撞擊的當下就昏迷了，不然若只是受傷的話還可以接電話。劉爸爸當時一遍又一遍的撥打著兒子的手機，電話雖然都能撥通，只是電話那頭的兒子再也不會將電話接起了。

▲罹難者劉奕辰。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲罹難者劉奕辰。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲罹難者劉奕辰和警方送遺體離開。（圖／記者許宥孺攝）

▲劉爸爸撥打著兒子的電話，只是兒子再也沒辦法接電話了。（圖／記者許宥孺攝）

劉爸爸指出，這次太魯閣事故工程車司機應該要負最大的責任，同時也建議台鐵在車速較高的列車上不要賣站票，因為兒子這次就是買站票，而這次死傷慘重的也都是站票，他向台鐵呼籲希望能夠重新審視站票的問題。

此外，在下午1時許，第一具遺體也在家屬認屍後送走，警方也加派前導車和殿後車護送大體從殯儀館離開到回家的路上，警方也會列隊致意，代表國家為國人哀悼並致上最高的敬意，同時稍後也會安排6輛遊覽車，接送家屬前往事發地點進行招魂儀式。

▲罹難者劉奕辰和警方送遺體離開。（圖／記者許宥孺攝）

▲警方列隊送遺體離開。（圖／記者許宥孺攝）

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