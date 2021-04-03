一團爛帳！專家指「台鐵安全體系失能」　旅客、員工小命都難保

▲台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵發生出軌事故，外界質疑，台鐵局長一職懸缺三個月，對於安全管理有所疏失。鐵道學會今日發布聲明指出，交通部轄管的鐵路始終是一團爛帳，交通部次長兼任台鐵局長，等於是安全管理體系混淆，「台鐵的安全體系早已失能，別說是保護旅客，連員工的命也保不住」。

自從台鐵前任局長張政源退休後，一直都是由交通部次長祁文中兼任局長，局長一職懸缺三個月，鐵道學會表示，就整個台鐵管理架構而言，台鐵是營運者，也是昨日工程區域的工程發包單位，交通部與鐵道局則是監理機關。如今交通部次長代理局長，「那麼這時交通部所處的角色，是營運者，監督營運的上級，還是監理者？」

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鐵道學會指出，交通部次長兼任台鐵局長，等於安全管理體系混淆，基於安全立場，監督體系必須要層層分立，不可以混為一談，目的就是為了避免類似組織文化產生的安全盲點。「交通部主管的民航體系，公路體系都明瞭這個管理原則，為何鐵路始終是一團爛帳？」

鐵道學會表示，台鐵包含運工機電與行政體系，每位副局長各有分屬的職責分工。局長可以扮演跨越專業分工的統籌者，以半年來連續工務相關事故的情形來看，「台鐵的安全體系早已失能，別說是保護旅客，連員工的命也保不住」。

▲交通部次長祁文中兼任台鐵局長。（圖／記者陳煥丞攝）

從斷軌事件到猴硐邊坡事件，各界專家都不斷提醒台鐵應徹底落實安全標準，然而「言者諄諄，聽者藐藐」，鐵道學會指出，「責怪包商，那只是浮出冰山的一角，請問交通部，台鐵是否有其他的工地，目前仍有無法控管的安全風險？」

在兩年多前發生普悠瑪事故後，行政院發起調查小組，鐵道學會痛批是「雷聲大雨點小」，這兩年多來，小組因高層人事更迭，發送感謝狀即草草收場，建議事項在連般推拖拉下只有厚厚的管考事項，卻未見明確的執行成果，也是間接造成這次重大事故的原因之一。

鐵道學會直言，「下臺負責一走了之不能解決問題，但交通部要不要說清楚，現在的交通部，是基於什麼角色，檢討次長是代理局長的台鐵局？連局長都處理不了的行政院與交通部，又何能向民眾保證『搭乘台鐵，安全又舒適？』」。