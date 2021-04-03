太魯閣號50死！台鐵公布最新死亡名單　46名死者確認身分

記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號408車次列車2日發生出軌意外，截至3日下午，已造成50人死亡、178人輕重傷的重大意外；其中，在死者部分，已有46名確認身分。此次罹難者中有部分為外籍人士，除了昨天已確認死亡的法籍人士，今天稍早指出的美籍人士1死1失蹤，也已確認為2死，外交部在接獲通報後，已連繫各國駐處說明並協同處理後續事宜。

清明連假第一天，從樹林發車至台東的408太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段，即大清水隧道發生事故。台鐵局調查，初步研判是故發生原因主要是台鐵邊波整治的廠商東新營造，其工地主任在上午9點時許開工程車到工務所巡視，疑似因車輛沒有做好停靠動作，手煞車未緊韌，造成車輛滑進東正線軌道、發生撞擊，但詳細原因有待運安會調查。

肇事車輛所屬的義祥工業社負責人李義祥，3日經複訊後在中午時裁定以50萬元交保。稍早李的友人前來花蓮地檢署辦理交保，隨後李義祥在5名法警的保護下現身，還以黑色腰包遮臉，快步坐上友人的賓士轎車C300離開現場；期間面對現場大陣仗媒體追問，李還頻頻道歉「對不起、對不起！」

此次遭逢40年來最嚴重鐵道運輸意外，台鐵局也設置專責窗口，有相關協助需求可撥台鐵局客服電話0800-765-888及02-2191-0096或專線電話02-2383-1384，或到各車站服務台及台北站指定1F值班站長室辦理，台鐵局將有專人協助說明，並安排所需交通與住宿事宜。

▲太魯閣家屬招魂。（圖／記者宋良義攝）

台鐵局3日也對外公布部分的罹難者名單，供家屬參考。部分罹難者名單如下：

張信盛（男，56歲）、楊琪蓁（女，6歲）、古查爾（DEGUYENRO CHARLES，法籍，男，27歲）、袁淳修（男，44歲，司機員）、江沛鋒（男，32歲，助理司機員）、林裕盛（男，41歲）、張品苗（女，58歲）、黃巧玲（女 36歲）、劉詠綺（女，37歲）、陳佳欣（女，43歲）。

李家興（男，32歲）、張恩翔（男，22歲）、張恩昀（女，20歲）、蕭雲如（女22歲）、蔡政達（男，46歲）、沈縈淇（17歲）、陳品全（男，21歲）、蔡哲珊（女，31歲）、黃馨瑤（女，22歲）、陳怡娟（女，33歲）。

卓思潔（女，25歲），王嘉儀（女，56歲）、陳妍頤（女，5歲）、陳玉珍（女，46歲）、李春花（女，58歲）、陳盈靜（女，31歲）、黃正廣（男，79歲）、王清治（男，51歲）、蘇昱銘（男，33歲）、柯俊傑（男，26歲）。

蔡慧鵑（女，21歲）、黃法喆（男，35歲）、李尚元（女，27歲）、劉奕辰（男，24歲）、陳品君（女）、程俐欣、葉冠霆、廖翊雨、黃西明、陳素秋、莊建致、吳品萱、曾允鑀、廖翊羽。舒芮（85年次，女，美籍）、駱盈盈（83年次，女，美籍）。

▲太魯閣家屬聯合招魂。（圖／記者陳煥丞攝）