急按喇叭卻越開越快！國體兄妹母慟失3至親　淚喊台鐵：給我真相

記者黃宥寧／綜合報導

花蓮玉里鎮牧師之女鍾惠美1家4口搭上死亡列車，就讀國體大一雙兒女也命喪黃泉。張母忍住淚水告訴記者，火車撞擊前幾分鐘她有聽見急促喇叭聲，但不見車速慢下來，反而越按開愈快，在一陣急煞過沒多久就碰一聲，她目睹眼前車廂遭切一半。一雙兒女與丈夫都離去僅剩她獨活，她痛心希望台鐵跟交通部能告訴她事故真相。

罹難兄妹母親鍾惠美為淡水馬偕的職員，她表示2日全家買站票，意外發生前聽到司機不斷按鳴喇叭，但不見列車有煞停的意思，不久後就發生車廂出軌意外，車上站著的乘客都因撞擊力過大被拋飛。事故發生後，鍾惠美不顧自己的傷勢，立刻在車廂內四處尋找家人，只不過丈夫及孩子都遭行李及鐵板壓住，她目睹最愛的人在她眼前漸漸失去氣息。

▼ 火車出軌後，張母目睹一雙子女和丈夫在她面前逐漸失去呼吸心跳。（圖為母親兄姊合照／記者黃宥寧翻攝）

鍾惠美表示她當下不斷呼叫愛女名字「恩昀，妳在哪裡？」當時聽到女兒以虛弱的聲音回應，當下她想靠自己之力拉開周圍的障礙物，豈料過程中鐵板下卻傳出其他兩位年輕人的聲音，「阿姨妳可不可以不要搬動？」她不敢繼續，只好停手，忍住悲痛聽見女兒聲音越來越微弱直到消失為止。

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