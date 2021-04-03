宋楚瑜盼：不再有悲劇　理性檢討、務實改善才能避免遺憾

▲宋楚瑜為太魯閣意外罹難家屬祈福。（圖／翻攝宋楚瑜臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

台鐵太魯閣號意外造成50人死、175人受傷，不少家庭因此破碎，舉國哀戚。親民黨前主席宋楚瑜看到新聞後，心情越來越沉重，曾經前進災難現場指揮的他，對於傷、亡者家屬的心情、救災人員的辛勞，相當能感同身受，特別揪心，宋楚瑜感謝所有參與協助救援的力量，也祈願亡者安息，傷者早日康復！

宋楚瑜表示，台鐵背負著重要的運輸任務，尤其在沒有快速道路、捷運的偏鄉，火車成了遊子返鄉的重要交通工具。也因為如此，票價不能完全從營運成本來考量，如何維繫台鐵的安全與更新，光靠台鐵本身的收益根本不夠，需要政府投入更多資源來照顧。台鐵的改變，除了更換硬體設備之外，鐵道及鐵道沿線環境的維護，還需要更多的人力、物力來支撐。

宋楚瑜說，自己和台鐵有深厚的感情，在台灣省政府服務時，東奔西跑，光搭乘火車就跑了5,431公里。因為自己親身的體驗，更能感受一般乘客對安全及舒適的要求，進而運用省府資源協助台鐵改善相關設施，包括改善平交道及周邊交通壅塞等問題。

太魯閣號意外發生後，宋楚瑜認為，罹難家屬的眼淚，不只是悲戚與無助；擦拭不盡的淚痕，是人們輕忽和僥倖的印記。經過一次次的意外，「我們到底學到了什麼？台鐵又再一次遭受衝擊，令人痛心！發生了憾事，拯救人命是第一要務，那些酸言酸語都免了吧！理性檢討、務實改善，才是避免遺憾的最佳良方！」

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