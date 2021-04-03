快訊／太魯閣出軌50死！安排6遊覽車　稍後載家屬事故現場招魂

台鐵408次太魯閣號出軌釀50死、178人受傷，是台灣40年來最嚴重火車的事故，不過傳言台鐵內部定調，欲卸責給承包商及監造商，降低台鐵負評。對此，國民黨北市議員徐巧芯3日在臉書批評，看到這則新聞真的很生氣，若非內部吹哨人看不下去，「我們或許永遠都無法得知官場這些人的嘴臉是如此道貌岸然」。