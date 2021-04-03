快訊／太魯閣出軌50死！安排6遊覽車　稍後載家屬事故現場招魂

記者吳奕靖、許宥孺／花蓮報導
台鐵408次列車昨（2日）上午遭到滑落邊坡的工程車撞擊導致出軌，釀成50死、178傷慘劇，今罹難者家屬接獲噩耗後趕赴花蓮殯儀館認屍，稍後現場也安排6輛遊覽車，載送家屬返回事故現場、清水隧道口進行招魂，預計下午2點出發，約2點半前將抵達現場。
▲家屬前往殯儀館認屍，見到至親遺體時當場崩潰痛哭 。（圖／記者陳以昇攝）
▼家屬領取牌位搭上遊覽車，準備返回事故現場招魂。（圖／記者許宥孺攝）
▼罹難者家屬稍後將前往事故現場招魂。（圖／記者陳煥丞攝）
記者吳奕靖、許宥孺／花蓮報導
台鐵408次列車昨（2日）上午遭到滑落邊坡的工程車撞擊導致出軌，釀成50死、178傷慘劇，今罹難者家屬接獲噩耗後趕赴花蓮殯儀館認屍，稍後現場也安排6輛遊覽車，載送家屬返回事故現場、清水隧道口進行招魂，預計下午2點出發，約2點半前將抵達現場。
▲家屬前往殯儀館認屍，見到至親遺體時當場崩潰痛哭 。（圖／記者陳以昇攝）
▼家屬領取牌位搭上遊覽車，準備返回事故現場招魂。（圖／記者許宥孺攝）
▼罹難者家屬稍後將前往事故現場招魂。（圖／記者陳煥丞攝）
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