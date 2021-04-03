太魯閣最小死者僅4歲！阿公憶「女兒破頭躺身邊」哭了：我沒盡責

記者吳奕靖、許宥孺／花蓮報導

台鐵太魯閣408列次昨發生出軌意外釀成50人死亡，當時人在第6節車廂的陳姓爺爺受訪表示，原本一家6口返回台東要掃墓，不料中途卻發生意外，「6個人走了2個」，大女兒跟4歲的小孫女一同殞命；回想事發當下，陳爺爺還一度哽咽，「可能是我……我沒有盡到父親的責任！」

▲陳姓爺爺受訪，表示年僅4歲的小孫女也在這場事故中不幸身亡。（圖／記者吳奕靖攝）

陳爺爺說，昨天一早一家6口從台北車站上車，計畫回到台東老家掃墓，怎料中途經過花蓮清水隧道時，卻突然有工程車從邊坡滑落、釀成此次出軌意外，「當時我在睡覺，根本不知道發生什麼事，等我醒來的時候，已經整個人被甩飛到旁邊去了！」

▲陳爺爺說到傷心處忍不住哽咽落淚。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

回想事發當下，陳爺爺說，當時強忍疼痛睜開眼，發現女兒已經躺在左手邊，一動也不動，後腦杓還因撞擊而大量出血，當下他立即上前施作CPR想救回女兒，但不論如何努力按壓，急救了許久仍就喚不回愛女；說到傷心處，陳爺爺忍不住哽咽，痛呼「可能是我……我沒有盡到父親的責任！」

陳爺爺表示，當時他坐在後排，女兒則抱著4歲的小孫女坐在前側，發生事故的當下，女兒還以肉身護住孫女，「但她們2個還是一起走了。」而女童的母親則未參與此次的家族掃墓，沒有搭上太魯閣逃過一劫。