傳台鐵內部定調卸責監造商　徐巧芯怒轟：這些人嘴臉如此道貌岸然

▲408次太魯閣號3日進行移除作業。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

台鐵408次太魯閣號出軌釀50死、178人受傷，是台灣40年來最嚴重的火車事故，不過傳言台鐵內部定調，欲卸責給承包商及監造商，降低台鐵負評。對此，國民黨北市議員徐巧芯3日在臉書批評，看到這則新聞真的很生氣，若非內部吹哨人看不下去，「我們或許永遠都無法得知官場這些人的嘴臉是如此道貌岸然」。

徐巧芯表示，這個傳聞也令人質疑，是否與在第一時間出現一堆「是包商的責任，不是政府的責任」的說法有關聯，才會如此口徑一致。

話鋒一轉，徐巧芯指責，那些去交通部長林佳龍臉書底下留言加油打氣的政治人物，好像一條龍似的，也很莫名。

她認為，真正辛苦的人，是無端受災的民眾、在前線奮不顧身搶救的人員，而林佳龍身為部長，該做的事情是秉公調查，釐清責任，領導台鐵勇於負責，要求相關單位勿推諉卸責，後續還要訂定該調整的政策避免再次發生悲劇。

徐巧芯繼續罵，以上這麼多該做的事，當林佳龍還沒把應該做的工作好好完成，就先去給他「加油打氣」，幾乎就是公開對他縱容。「一個部長要有肩膀、有擔當，敢扛責任，出了事還沒解決完就衝上去給他呼呼秀秀，只會把高官寵壞，真的不是好事。」

▼徐巧芯3日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯，點圖可放大）