紐時搶報台鐵事故！　國外網友「2年前搭過」嘆：沒想過這麼危險

▲太魯閣出軌車體嚴重變形，基隆搜救隊挺進搶救。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者張方瑀／綜合報導

台鐵太魯閣號2日上午發生出軌事故，造成50不幸罹難。這起事故也引發國際媒體關注，紛紛在第一時間進行報導，也有曾來台旅遊的外國網友留言表示，他曾搭過太魯閣號，對壯麗的美景印象非常深刻，「沒想到這是一條如此危險的道路。」

台鐵太魯閣號408車次2日發生嚴重出軌事故，目前仍在進行救援與搶通，各大國際媒體也在第一時間大篇幅報導。《紐約時報》新聞刊出後，有許多外國網友紛紛在底下留言致哀，還有一名讀者表示，「我兩年前曾搭過這列火車，是一趟壯觀的旅行，一邊是蔚藍的太平洋，一邊是蒼翠的山脈和陡峭的懸崖，我沒想到這是一條如此危險的道路。」

▲▼國外網友留言。（圖／翻攝自紐約時報）



還有網友指出，他曾在五年前搭車從台南到台北旅行，對於台灣的鐵路印象非常深刻，火車很乾淨、很準時，速度也非常快，「（我）向那些失去親人的人表示哀悼，在台灣人民最悲傷的日子裡，美國人民應該和他們站在一起。」

另一名網友則說，「我替逝去的生命哀悼，但幾年前我也做過同樣的火車，真的有點嚇人，它的聲音老舊、吵雜、搖擺不定，我當時也很擔心我的生命安全。」

▲國外網友留言。（圖／翻攝自紐約時報）



不過也有人點出，不論是工程的承包商或是政府，都應該要為此負責，「2018年有18人死亡的鐵路意外，現在又有人50人因事故罹難，這都是由台鐵營運的，交通部長會不會被解雇？」、「我在台灣住過三年，用有外僑居留權，我相信台灣政府應該要給予需要的人適當照顧，並進行公正的調查、採取必要的補救措施。」

Breaking News: At least 34 people were killed in a train derailment in Taiwan, the authorities said. The crash is Taiwan’s deadliest in decades. 由 The New York Times 發佈於 2021年4月1日 星期四

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