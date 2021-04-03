影／第一金證券董座全家坐「第8車廂」　侯友宜赴醫院探視

記者羅婉庭／新北報導

台鐵太魯閣號2日發生出軌事件，造成重大傷亡。新北市長侯友宜3日上午赴新店慈濟醫院探視新北市的傷者，並發放傷者每人慰問金5000元，祝福傷者早日康復。其中甫接任第一金證券董事長的陳致全一家4口也在這班事故列車上，全家人坐在傷亡最慘重的第8節車廂，所幸都只有受到輕傷，唯陳致全左腿膝蓋骨折。

太魯閣號408車次列車昨上午發生重大意外事故，由於傷亡者有不少是新北市民，昨晚侯友宜先請人在花蓮的副市長謝政達，代表他及社會局、原民局現場慰問。根據統計，截至今天上午11:30止，死傷名單中新北市民（居民）死亡11名、59傷（受傷住院19名、出院34名、現況待查6名）共70名。

侯友宜則在3日上午悄赴新店慈濟醫院探視傷者，並發放傷者每人慰問金5000元，祝福傷者早日康復。衛生局長陳潤秋、社會局副局長許秀能及新店區長朱思戎也陪同。

這次住院傷患中，慈濟在昨晚6點半左右收治了4名傷患，是甫接任第一金證券董事長的陳致全一家四口。54歲的陳致全左腿膝蓋骨骨折，14歲的小女兒僅輕微擦傷，已接受醫療處置，而49歲的妻子腰部薦骨壓迫性骨折、頭部撞傷，16歲的大女兒則是鎖骨骨折。侯友宜也在今天的醫院慰問行程中探視陳致全，據轉述，陳致全指他們一家人是坐在第8節車廂的最後一排，撞擊當下是連人帶椅彈起，往前向前方椅背猛烈衝撞，雖然受傷但幸好都算平安。

▼第一金證券董事長的陳致全因膝蓋骨骨折轉送台北慈濟救治。（圖／台北慈濟提供）

這次太魯閣號列車在花蓮縣大清水隧道因工程車撞擊導致出軌，釀成50人死亡，178人輕重傷的重大意外。整起意外起因是一輛工程車手煞車沒拉，導致工程車滑落邊坡撞到太魯閣號，台鐵已擬向廠商進行求償。台鐵表示，工程車未進行工程時，不應停在斜坡上，將釐清工程車停在斜坡上的原因。





▲侯友宜悄赴醫院探視太魯閣號傷者。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜前往新店慈濟醫院關心傷者，院長趙有誠說明受傷情形。（圖／社會局提供）

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