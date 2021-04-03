鄉民本想酸「慈濟出動了嗎？」　1張包便當照網讚爆：高效率救災

▲慈濟動員包便當，壯觀畫面讓網友動容「真的感謝」。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

太魯閣號408次列車2日撞上一輛滑落邊坡的工程車，造成車頭撞毀出軌，累積50人喪命。有網友就在PTT的Gossiping板上發文，說事故地點算是慈濟的大本營，但好像沒看到慈濟身影，不禁問卦「慈濟出動了嗎？」結果就有人回文，曝光師父們第一時間就集結起來「包便當」要送去現場，壯觀畫面讓網友改觀「這效率……只能說感恩。」

「請問知道內情的人知道慈濟會出動嗎？這種現場他們要怎樣到達？」問卦文一出，就有人先是回文，PO出慈濟的師父們集結在餐廳裡包便當的照片，「聽說師父們忙著做便當到車站跟醫院，好像做了600多個，慈濟的動員真的超快。」

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另外一位網友則回文表示，他沒有細查慈濟的人要怎麼到達現場，但是查了一下，發現慈濟醫療志業基金會的執行長親自到現場檢傷協助，對方還是77歲的老人家，「所以我說那些講慈濟基層志工很ok，高層不ok的到底怎樣的想像力……」另外也提到，「出家師父也和志工一起做飯裝500多個便當送到現場，不知道這樣算不算ok。」

照片一出，不少人紛紛留言表示感謝，「慈濟推，他們真的有在幫忙啊」、「有時候人在難過時真的需要一個慰藉，之前親戚意外過世（有上新聞的）他們也是每天送午餐過去」、「這方面慈濟真的沒話說，系統人力都很齊全」、「慈濟的救災系統強」、「慈濟在事件發生時的動員行動力真的是高等級的。」