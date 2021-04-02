「太魯閣出軌」成國際焦點！　路透：島上40年來最嚴重鐵路災難

記者葉睿涵／綜合報導

台鐵408次太魯閣號4月2日在花蓮清水隧道前發生出軌意外，釀至少36死、72傷，當局立即成立應變小組調查事故原因，就連路透社、BBC等外媒也報導了這起人間悲劇，並將其稱為「島上40年來最嚴重的鐵路災難」。

▲太魯閣號出軌引起國際關注。（圖／花蓮最速報提供）

台鐵清明連假首日傳出重大事故，目前一共造成至少36人沒有呼吸心跳。據了解，該起事故的發生，是因一輛工程車自邊坡滑落至軌道，太魯閣號反應不及撞上當場出軌。

At least 36 people were killed and 72 injured when a Taiwan train derailed in a tunnel on Friday after apparently hitting a truck in the island's worst rail disaster in at least four decades. Posted by Reuters on Thursday, April 1, 2021

該列車共有8節車廂，其中第5至8節車廂情況最為慘重，命危的36人全都分布在這4節車廂中，其中又以第7車廂20人院外心臟停止（OHCA）最為嚴峻。

▲太魯閣在清明連假首日於大清水隧道內發生事故。（圖／路透）

這起慘劇也引起了外媒的關注，路透社和BBC紛紛報導了這起事故。路透社甚至還在報導中附上多張現場畫面稱，這是「島上40年來最嚴重的鐵路災難」。

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