「台人對蔡政府過度寬容」　賴士葆：林佳龍已失擔負政治責任先機

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台鐵太魯閣號408次花蓮出軌釀台灣40年來最慘火車事故，中廣董事長趙少康等部分國民黨員，認為交通部長林佳龍須下台。國民黨立委賴士葆3日也發文抨擊，林佳龍事發後未第一時間提辭呈，已失去擔負政治責任的先機。

「道歉、愧疚、降半旗，追究政治責任，這些都無法換回逝去的寶貴生命，無法弭平罹難者家屬心中永恆的思念和哀痛，還有一百多位身心受創的傷者。」賴士葆3日上午在臉書批評，林佳龍面對這場空前的人禍災難，只是口惠的表示會負起政治責任，沒有在第一時間提出辭呈，已經失去政務官應該擔負起政治責任的先機。

賴士葆表示，立即下台不戀棧的風骨，給社會觀感才是真正的愧疚，才能告慰50名罹難者在天之靈，也給家屬一個交代，雖然換不回罹難者生命，但是林佳龍卻連立即請辭下台的動作都沒有。

賴士葆再罵林佳龍，「台灣人一向對蔡政府過度寬容，林佳龍不要以此當靠勢，不忍卒睹車廂內宛如人間煉獄的悲慘畫面；讓別人來處理善後只會比你更好，否則你的任內也不會發生這麼多公安事件，救災與擔負政治責任是可以並行不悖的，想一想過去的黃昆輝、蔣彥士、游錫堃等，他們都是公安事件發生後很快就請辭下台了。你呢？」