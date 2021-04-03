76行者58人連夜修復8遺體！曝「見小孩罹難最難過」：工作一半會哭

記者游宗樺、戴若涵／花蓮報導

台鐵太魯閣號408車次由樹林開往台東的列車，2日上午9時28分撞上滑落邊坡的工程車，發生出軌事件，截至3日上午7時已造成50人死亡、177人送醫(含2名送醫後宣告不治)。由於受到強烈撞擊，事故中罹難者有的面容難以辨識、肢體破碎，「76行者遺體修復團隊」得知後陸續趕到現場，徹夜協助修復遺體，直言見到現場慘狀相當不捨。

▲▼76行者第一梯次出動58人前往花蓮協助遺體修復。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）

76行者遺體修復團隊發言人王薇君說，第一梯次有58位遺體修復師到花蓮，之後會陸陸續續來超過百人的團隊來支援。昨晚徹夜修復8具遺體，年紀約在20到50歲，有些家屬會帶親人的衣服供罹難者替換。

面對生離死別，王薇君說，小孩的遺體往往是遺體修復師過不了的檻，修復到一半可能會有工作人員先出去哭，人心是肉做的還是會捨不得。這次遇上台鐵事故，她見許多年輕罹難者的家屬見到家人身亡，哭到不能自已、全身癱軟站不起來，感到相當不捨、鼻酸。

提到過往修復遺體的經驗，王薇君提到，以前在花蓮震災的時候，有罹難者家屬握著自己和遺體修復師的手，90度彎腰鞠躬道謝，感覺每服務一個案例的時候，那種感動會深深烙印在家屬的心裡，相信那種感動會讓他們更有力量走接下來的人生。

▲76行者遺體修復團隊發言人王薇君。（圖／記者游宗樺攝）

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