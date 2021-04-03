稱國不泰民不安遭出征…張善政解釋了　「對照近月諸事非常寫實」

▲張善政。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台鐵408次太魯閣號意外造成50死、178人受傷，然而前行政院長張善政3日卻在臉書發文怪罪，不只台鐵，整個國家都出了問題，風不調、雨不順、國不泰、民不安，結果慘遭網友出征。對此，張善政稍早發文說明貼文原意，也為不幸往生的51位無辜民眾默禱。

張善政表示，408次是台北往花蓮直達車，也是他最喜歡搭乘的班次，因此更是心有戚戚焉，一夜不得好眠。今晨醒來，想到無辜搭車民眾，加上國家近月諸事不順，就在臉書寫下感受，但這短短的心頭感觸，竟惹來1450在粉絲頁不斷殺伐，而在去年選舉後就希望回歸平淡，不談爭議性話題，更不願粉絲頁變成藍綠戰場，於是未幾就撤下粉絲頁貼文。

張善政解釋，乍看下說「風不調、雨不順、國不泰、民不安」好像是求神拜佛的事，但是對照近月諸事，卻是非常寫實。

「風不調」：政府對西部日益嚴重的空氣污染問題束手無策，而且不當的能源政策只會讓空污更嚴重。連不常有污染的台北地區，我敏感發癢的眼睛都在提醒我說，空氣真的很不好。

「雨不順」：久旱不雨當然不能怪政府。但是蘇貞昌院長宣稱政府早已「超前部署」，比照後來李鴻源教授的評論，暴露出蘇院長的超前部署內涵真的很貧乏。難怪主管水利的經濟部長說要鑿井，也馬上被打臉。

「國不泰」：國家重大政策缺乏溝通，屢屢引起對立。今年八月的四大公投，只是諸多政策下引起對立的冰山一角。

「民不安」：政府在交通管理上的疏失，與日前遊覽車煞車故障在蘇花改擦撞山壁、昨天的工程車滑落鐵軌導致太魯閣出軌大車禍，都有不能擺脫的責任。

張善政強調，被1450出征無法阻擋，事小，但政府要上緊自己鬆掉的螺絲發條，好好保障民眾性命財產安全，才比較重要！在此，為不幸往生的51位無辜民眾默禱。

▼張善政解釋風不調、雨不順、國不泰、民不安原意。（圖／翻攝張善政臉書）

