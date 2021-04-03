遺體修復最新進度！他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹傷勢」：難度最高

記者戴若涵、吳奕靖、許宥孺／花蓮報導

台鐵太魯閣號408車次列車2日發生出軌事故，稍早搜救人員於第6車廂再發現一具完整但變形的遺體，死亡人數恐上修為51人。由於受到強烈撞擊，事故中罹難者有的面容難以辨識、肢體破碎，「76行者遺體修復團隊」逾百名遺體修復師趕往現場，召集人陳修將透露，此次年紀最小的罹難者為4歲女童，修復難度也最高，預計明早9時前修復交還家屬。

▲76行者遺體修復團隊召集人陳修將。（圖／記者吳奕靖攝）

出軌事故發生後，「76行者遺體修復團隊」連夜趕往花蓮協助修復，第一梯次出動58名遺體修復師，而後陸續超過百名修復師抵達現場支援。召集人陳修將表示，目前已修復14具遺體交還家屬，4具遺體正在修復中，其中一具遺體就是年僅4歲的陳小妹妹。

▲此次太魯閣出軌年紀最小的死者僅4歲，陳姓爺爺心碎受訪。（圖／記者吳奕靖攝）

陳修將透露，由於陳小妹妹傷勢嚴重，傷口遍布全身，缺損部分較多，修復難度也最高，目前修復時間已逾4小時，會盡可能將小女童修復完整，並進行填充，重新縫合定位再梳洗穿衣，預計明早9時前會將遺體交還女童母親，要讓陳小妹能儘快跟媽媽回家，受訪時一度情緒激動哽咽。

陳小妹的爺爺稍早受訪時心痛透露，事發當時他正在睡覺，根本不知道發生什麼事情，醒來時整個人已經被甩飛一旁，他忍痛睜開眼發現，女兒躺在左手邊動也不動，頭部大量出血，儘管他努力替女兒施作CPR，但仍喚不回愛女，心痛表示，「可能是我……我沒有盡到父親的責任！」他曝，坐在前排的女兒還以肉身緊抱保護孫女，「但她們2個還是一起走了。」令人鼻酸。

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