38罹難家屬招魂！手捧牌位喊名字哭癱：為什麼丟下我…帶摯愛回家

記者戴若涵、陳煥丞、宋良義／花蓮報導

台鐵一列從樹林開往台東的408次太魯閣號2日上午9時28分，撞上從邊坡滑落的工程車出軌，造成50人死亡、178人受傷的嚴重事故！離難者家屬接獲噩耗後，悲痛前往花蓮殯儀館認屍，3日下午重回清水隧道口招魂，現場哭聲此起彼落，令人心碎。

▲▼太魯閣家屬聯合招魂。（圖／記者陳煥丞攝、下同）

中央災害應變中心指出，該列太魯閣號事發時車上有496人，包括坐票372人、站票120人、乘務人員3人、清潔人員1人，截至3日上午10時30分止，整起事故已造成50人死亡，178人受傷送醫。罹難者家屬2日晚間接獲通知後，陸續趕赴花蓮殯儀館認屍，殯儀館內更設置「家屬指認區」供家屬認屍。

罹難者家屬3日下午領取牌位後，搭上現場安排的6輛遊覽車重返事故現場（清水隧道口）招魂，下午2時45分左右第一組家屬抵達現場招魂，約20分鐘後結束儀式。由於罹難者人數眾多，經協調過後，將由法師、花蓮縣長徐榛蔚代表擲筊、招魂，38名罹難者家屬則在事發地點上方空地手捧牌位等待。

招魂隊伍下午3時48分左右抵達事故發生地點，現場響徹家屬的哭喊聲，家屬大聲呼喊摯愛的名字，「你有看到嗎？我們來找你了」、「不要害怕，快回家了」、「我們都很愛你」、「我們都很想你」、「你為什麼要讓我這麼難過」、「你為什麼要丟下我」、「跟我們回家了」，還有家屬忍不住悲傷當場哭暈，這幕令人感到心痛。

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▲▼太魯閣號罹難者家屬重返事故現場招魂。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

▲台鐵408次太魯閣號出軌事故造成重大死傷事件。（圖／消防署指揮中心提供）