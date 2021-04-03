衝花蓮修復遺體！王薇君曝「罹難者死前一刻」：面容透出驚恐、不解

記者游宗樺、戴若涵、吳奕靖、許宥孺／花蓮報導

台鐵太魯閣號408車次由樹林開往台東的列車，2日上午9時28分撞上滑落邊坡的工程車，發生出軌事件，截至3日上午10時30分已造成50人死亡、178傷。由於受到強烈撞擊，事故中罹難者有的面容難以辨識、肢體破碎，「76行者遺體修復團隊」得知後陸續趕到現場，徹夜協助修復遺體，透露遺體最後面容充滿了不解。

▲76行者遺體修復團隊發言人王薇君曝罹難者面容透露出不解。（圖／記者吳奕靖攝）

「76行者遺體修復團隊」第一梯次出動58名遺體修復師前往花蓮協助，預計將會有破百名修復師前往現場。76行者曾多次參與重大事件遺體修復，發言人王薇君透露，此次事故比普悠瑪事件嚴重許多，罹難者人數也多達3、4倍之多。

王薇君表示，此次事故讓家屬比較難以接受的原因是，事件起因並非天然災害，也不是機械故障，而是人為可以避免的事情，直言「會讓家屬感覺很冤」，在罹難者家屬心中認為，孩子不過是出去玩，回來卻變成一具遺體，甚至身上還出現殘缺，讓家屬如何接受，76行者看了也相當難過。

▲▼76行者出動58人前往花蓮協助遺體修復。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）

王薇君透露，有的罹難者遺體面容驚恐，甚至出現不解的表情，像是疑惑「到底發生了什麼事情」。她稱，「遺體會說話」，發生事故的那瞬間，罹難者可能正在睡覺、追劇、聊天、聽音樂，突然就這麼離開人世，罹難者自己也不知道發生什麼事情，但就這麼走了，家屬也因此失去摯愛。

王薇君指出，目前為了能讓流程較為順暢進行，將優先修復傷勢狀況比較不嚴重的罹難者，讓家屬可以先帶親人回家，至於狀況較嚴重的遺體，經評估以一組6名遺體修復師的人力24小時作業，要超過20小時才能修復完成一具遺體，剩下40多具遺體，團隊將盡最大努力修復。

▲太魯閣列車車體變形嚴重。（圖／記者游芳男翻攝）

▲事故列車移除作業。（圖／記者陳煥丞攝）

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