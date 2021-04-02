「先救災、再檢討」　柯文哲：這個連假我們並肩攜手度過難關

▲柯文哲。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台鐵太魯閣號408次列車2日上午發生出軌意外，截至目前為止累計51人死亡、146人受傷，救難人員仍持續搜救行動。台北市長柯文哲也在第一時間派出搜救隊伍協助救災，全力協助，市長柯文哲晚間也在臉書發文，希望大家一起並肩攜手一起度過難關。

柯文哲指出，台鐵太魯閣號408車次、在花蓮大清水隧道遭滑落的工程車砸中，列車出軌導致嚴重傷亡。目前已知有50餘人罹難、上百人輕重傷。

柯文哲表示，北市消防局除了在第一時間派出搜救隊伍投入救災，也成立應變小組，協助家屬處理罹難者後事、慰問傷者，全力提供協助，值此國殤時刻，沒有黨派之分。

柯文哲也說「先救災，再檢討」，一起重大災害的背後，必然存在複雜的風險管理問題，需要系統性的思考，徹底解決才能避免再次發生。他感謝所有在第一時間投入救災的警消醫護，這個連假很難熬，「我們並肩攜手，一起度過這個難關，願生者平安，死者安息。」

針對太魯閣號意外，北市府也成立專案服務專線，提供罹難家屬協助：

罹難者家屬服務窗口

民政局 郭素蓉科長0912-781-778

傷者家屬服務窗口

社會局 陳肯玉科長0975-380-662

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