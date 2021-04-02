　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「先救災、再檢討」　柯文哲：這個連假我們並肩攜手度過難關

▲▼柯文哲出席臺北市立聯合醫院中興院區附設住宿長照機構開幕。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台鐵太魯閣號408次列車2日上午發生出軌意外，截至目前為止累計51人死亡、146人受傷，救難人員仍持續搜救行動。台北市長柯文哲也在第一時間派出搜救隊伍協助救災，全力協助，市長柯文哲晚間也在臉書發文，希望大家一起並肩攜手一起度過難關。

柯文哲指出，台鐵太魯閣號408車次、在花蓮大清水隧道遭滑落的工程車砸中，列車出軌導致嚴重傷亡。目前已知有50餘人罹難、上百人輕重傷。

柯文哲表示，北市消防局除了在第一時間派出搜救隊伍投入救災，也成立應變小組，協助家屬處理罹難者後事、慰問傷者，全力提供協助，值此國殤時刻，沒有黨派之分。

柯文哲也說「先救災，再檢討」，一起重大災害的背後，必然存在複雜的風險管理問題，需要系統性的思考，徹底解決才能避免再次發生。他感謝所有在第一時間投入救災的警消醫護，這個連假很難熬，「我們並肩攜手，一起度過這個難關，願生者平安，死者安息。」

針對太魯閣號意外，北市府也成立專案服務專線，提供罹難家屬協助：

罹難者家屬服務窗口
民政局 郭素蓉科長0912-781-778
傷者家屬服務窗口
社會局 陳肯玉科長0975-380-662

其他人也看了這些...

太魯閣號事故　蔡英文：請參與救難同仁持續努力
蘇貞昌：對太魯閣意外罹難家屬和受害乘客表示最大歉意
太魯閣號出軌意外　運安會：沒看到天候問題，但可能有環境問題

振興一下我們的美麗

ET快訊
太魯閣號紀錄遭竄改　惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有
LIVE／太魯閣行車紀錄器找到解讀中　台鐵最新說明
快訊／太魯閣號釀重大死傷　張惠妹流淚發聲
1家4口3死「體大兄妹罹難」　母親坐輪椅回傷心地哭喊「回家了
快訊／陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗將抵台　時間曝
LIVE／疫情有變化？　陳時中緊急記者會說明
遺體修復最新進度　他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹」：難度最高
50萬交保「高調友賓士接人」　李義祥喊：我有拉手煞車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

習近平才向太魯閣號深切哀悼　共機又來擾台我軍立即廣播驅離

稱國不泰民不安遭出征…張善政解釋了　「對照近月諸事非常寫實」

連勝文為太魯閣號傷者打氣　「撐過了這段路，黎明一定會到來！」

台鐵傳卸責…游淑慧「氣到想哭！」　痛罵無恥者永保安康

張善政扯「國不泰民不安」刪文了　網怒嗆：全台灣就你過的最爽

太魯閣號50死！台鐵公布最新死亡名單　46名死者確認身分

宋楚瑜盼：不再有悲劇　理性檢討、務實改善才能避免遺憾

「50條性命不是任何人下台能彌補」　江啟臣：台鐵應上緊螺絲改革

司機員媽「希望兒子沒有痛」　江啟臣鼻酸：不分朝野一起面對悲劇

盧秀燕捐1個月薪資　協助太魯閣事故善後協助

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

西班牙男子稱穿越時空到2027年　成為唯一倖存者：人類6年內絕種

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

驚心動魄8小時！3搜救犬進車廂　確認「無人受困」慟54乘客罹難

愛馬仕姐4度道歉卻暗酸女店員！　「就算問被罵也要當兒女忍耐」

習近平才向太魯閣號深切哀悼　共機又來擾台我軍立即廣播驅離

稱國不泰民不安遭出征…張善政解釋了　「對照近月諸事非常寫實」

連勝文為太魯閣號傷者打氣　「撐過了這段路，黎明一定會到來！」

台鐵傳卸責…游淑慧「氣到想哭！」　痛罵無恥者永保安康

張善政扯「國不泰民不安」刪文了　網怒嗆：全台灣就你過的最爽

太魯閣號50死！台鐵公布最新死亡名單　46名死者確認身分

宋楚瑜盼：不再有悲劇　理性檢討、務實改善才能避免遺憾

「50條性命不是任何人下台能彌補」　江啟臣：台鐵應上緊螺絲改革

司機員媽「希望兒子沒有痛」　江啟臣鼻酸：不分朝野一起面對悲劇

盧秀燕捐1個月薪資　協助太魯閣事故善後協助

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

台灣向COVAX買AZ疫苗總數102萬劑！其餘額度「另3家候選中」

台鐵出軌重大事故　蔡其昌與中職共同捐款100萬

女星鼻子發黑壞死！　診所動黑心手術「罰金數字曝光」網怒：太輕

衛福部設立「太魯閣事故捐款專戶」　捐款受理期程到4月底

大力斥責「抓放」質疑　夢想家教頭：禁賽、傷兵剩10人可用

男生戴珍珠也超帥！　MIKIMOTO酷項鍊2.4萬元入手

中職超級工具人！王威晨好欣賞　余德龍謙虛回應不足之處

兄弟雙盜壘搶分、樂天單局3安追2分　5局兄弟6比4桃猿　

陳時中：COVAX疫苗「已起飛」　華航運載明上午6時抵台

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

政治熱門新聞

第一金證券董座全家坐「第8車廂」　侯友宜悄赴醫院探視

台鐵公布最新死亡名單　46名死者確認身分

賠償金破3億！太魯閣號出軌釀50死　40年最慘軌道事故

F-5失事、太魯閣號50死　孫大千：無能廢物政府

教會男女混宿　男大生性侵國中女產子

慟！太魯閣司機罹難　母親心痛發聲

台鐵工程奪50命　趙少康回顧4歷史案件：務必給罹難者家屬交代

「希望兒子沒有痛」...太魯閣殉職司機母痛心

張善政扯「國不泰民不安」刪文了　網怒嗆

悼念太魯閣號罹難者　行政院下令：明起全國下半旗3日

傳台鐵定調卸責　徐巧芯轟：道貌岸然

太魯閣列車出軌50死　42國對台灣表達關心慰問

新北男窩藏1級保育類「輻射龜」　雙北聯合查緝最高恐罰150萬

馬英九「心碎難眠」：全民當罹難者家屬堅強後盾

更多熱門

相關新聞

太魯閣號146傷患分送「3縣市8醫院」　2重傷患不治

太魯閣號146傷患分送「3縣市8醫院」　2重傷患不治

太魯閣號408次列車今（2）日遭滑落邊坡工程車撞上，車頭撞毀出軌，目前累計54死、146人輕重傷。根據衛福部統計，截至傍晚6時止共累計146人分送3縣市8醫院，其中有2人不治，其中一名為6歲女童。另有75人出院，其餘69人在院治療中。

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

即／太魯閣號事件館長霸氣宣布：捐出250萬

即／太魯閣號事件館長霸氣宣布：捐出250萬

太魯閣罹難家屬　可打這2支專線

太魯閣罹難家屬　可打這2支專線

工程車害54死！被抓到違法改裝

工程車害54死！被抓到違法改裝

關鍵字：

柯文哲太魯閣號台鐵台鐵402事故

讀者迴響

熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

最心碎訂房電話！父女1死2傷　她哭著開車衝花蓮

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

爸緊抱女兒亡　救難員淚：我送你們出隧道

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

鄰居怨「假期被耽誤」　她氣炸：我哥不能回家

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

更多

最夯影音

更多
疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘
家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面