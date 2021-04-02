太魯閣146傷患分送「3縣市8醫院」　2人不治...最小僅6歲

▲408次太魯閣號出軌事故現場遺體運出。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

太魯閣號408次列車今（2）日遭滑落邊坡工程車撞上，車頭撞毀出軌，目前累計51死、146人輕重傷。根據衛福部統計，截至傍晚6時止共累計146人分送3縣市8醫院，其中有2人不治，其中一名為6歲女童。另有75人出院，其餘69人在院治療中。

列車事故發生後，衛福部立即啟動大量傷患應變機制，在花蓮慈濟醫院開設前進指揮所設立救護站統一調度。次長石崇良受訪時表示，146名送醫患者中，檢傷分類落在第1級者有6人、2級27人、3級97人、4級16人。

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石崇良說，目前傷收治以花蓮宜蘭為主，花蓮慈濟醫院、花蓮門諾醫院、衛福部花蓮醫院都有收治傷患，另有部分傷患轉送宜蘭3家醫院，也有部分台東居民轉到台東馬偕、部立台東醫院，明天也有部分病患會送回北部醫院救治。

據了解，該起事故的發生，是因一輛工程車自邊坡滑落至軌道，太魯閣號反應不及撞上當場出軌，該列車共有8節車廂，其中第5至8節車廂情況最為慘重。

事故發生後，運安會已派出5組人力到現場調查，主委楊宏智也表示，此次事故沒有看到天候的問題，但可能有環境問題，而肇事工程車的殘骸被發現打在空檔，究竟是何種原因滑落邊坡，還有待事後調查釐清。