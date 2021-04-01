有機會概念商店特展開張　宜蘭綠博開幕週送新北市民優惠

▲宜蘭綠博現場互動展示區域，成為小朋友的最愛。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與亞洲有機行銷智能中心CEIOMA參加「2021宜蘭綠色博覽會」，即日起至5月9日於宜蘭縣蘇澳武荖坑風景區，策劃「有機會商店」特展，除了設置無人智慧商店販售新北市優秀的農產品，展示新北市未來超市、新希望市集無人商店等創新銷售模式，透過互動裝置展示，向所有參觀民眾展示新北市農業國際事務與契作的願景與成果。

農業局表示，延續2020年亞洲有機行銷智能中心 CEIOMA，在12月舉辦的「有機會更好」系列行銷培訓講座的行銷主軸「農業有機 會更好 x 商業有機會 更好」，這次「2021宜蘭綠色博覽會」以「有機會商店」為主題，展售新北市優秀的農產品，以及各式各樣的商業模式與農業國際事務的願景。

▲宜蘭綠博民眾在現場打卡留念。

農業局長李玟表示，2020年12月宜蘭縣政府來新北市拍賣宜蘭冠軍米，拍出每公斤3萬6000元的高價，拍賣所得50萬餘元之一半捐贈社福使用，更將宜蘭米的好介紹給新北市所有市民；這次換新北市政府到宜蘭縣，將我們優秀的農產品如健康三寶、坪林包種茶、三峽碧螺春帶到宜蘭，同時向所有遊客展示智慧科技服務與創新模式。

新北市政府於 4月2日、4月3日、4月17日、4月18日在縣市物產館區另有舉辦「有機會 一起下午茶」的試吃展售活動，歡迎大家共襄盛舉。也請把握首週即日起至4月2日期間，身分證字號F開頭或設籍新北市的民眾，享門票100元優惠！

▲民眾參觀無人商店新北市農友選購商品。

▲現場設有智能統計資訊裝置，分析統計來客數。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

基隆3歲童發燒4天！腹肝臟挫裂凌虐致死 惡劣保母夫妻遭起訴

獨／北海岸出現罕見「藍眼淚」蹤跡 當地人驚呼：第一次看到

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」 派出所同仁驚：哇靠！太狂了

嗨爆基隆廟口！2男戴頭套綁鋼管慶生遊街 火辣比基尼女貼身熱舞