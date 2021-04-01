▲新北市圖「閱讀抓周」吹起鬼滅風，新生兒歡度兒童節。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

寶寶抓周也吹「鬼滅」風！為了幫新生兒慶祝第一個兒童節，新北市立圖書館從4月份開始，陸續於全市各區分館推出共12場次的免費「寶寶閱讀抓周趣」活動，打頭陣的蘆洲兒童親子分館更結合深受大人小孩喜愛的人氣動畫《鬼滅之刃》，為周歲寶寶打造「動漫風」的成長饗宴。

新北市立圖書館蘆洲兒童親子分館特別發揮創意，結合時下最夯的「鬼滅」元素，為親子舉辦了充滿動漫風的「閱讀抓周」活動，除了別出心裁的鬼滅主要角色抓周物品，還有「新手爸媽全集中呼吸法秘笈」，教導新手父母嬰兒舒緩按摩手法及情緒紓壓心法，讓育兒更加上手，搭配抓周活動，圖書館同時也準備了5種象徵對應的繪本書，免費送給參與的家長。

拿聽診器的禰豆子，象徵寶寶長大以後可能當醫師；握筆的炭治郎，則代表富有創造力及想像力；抓麥克風的我妻善逸，代表有表演天分；拿印章的煉獄杏壽郎，代表出色的領導力與判斷力；拿刀劍的嘴平伊之柱，則象徵具有冒險精神，隨著寶寶們抓起不同的鬼滅角色，現場驚喜與歡笑聲不斷。

新北市立圖書館表示，為了鼓勵父母親透過親子共讀，增進親子關係，開啟寶寶閱讀的第一步，圖書館特別利用趣味十足的「寶寶閱讀抓周」親子活動，幫寶寶做另類的性向測驗，同時還準備與職業興趣相對應的繪本圖畫書，以及寶寶閱讀日記，免費送給參與家長。

「寶寶閱讀抓周」親子活動，從4月份開始至12月止，將陸續於中和分館、永和分館、新莊裕民分館、新莊中港分館、樹林分館、五股守讓堂伴山學堂、三峽北大分館、汐止大同分館、淡水竹圍分館、鶯歌分館與總館推出，活動免費，有興趣的家長千萬別錯過！詳細活動資訊及參加方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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