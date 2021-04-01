▲樹林海明寺長年嘉惠地方，侯友宜贈匾「常行六度」。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜1日上午前往財團法人樹林千霞山海明寺參拜，並頒贈廟方「常行六度」匾額，感謝海明寺長期以來秉持菩薩慈悲濟世精神，積極從事公益慈善事業，貢獻社會，並參加大墓公清明祭典，感念先人對擺接地區的付出。

侯友宜表示，樹林千霞山海明寺是知名的佛教聖地道場，感謝寺方宏揚觀世音菩薩慈悲濟世精神，自悟明老和尚開山以來，致力公益並嘉惠樹林地區民眾，大愛精神傳頌留芳，每年獲績優宗教團體表揚。侯友宜也向觀世音菩薩祈求疫情及早平息、保佑市民健康平安。

▲新北市長侯友宜1日上午前往財團法人樹林千霞山海明寺參拜。

民政局長柯慶忠表示，海明寺公益慈善事蹟無數，近年捐獻一輛復康巴士外，每年並定期提供樹林地區學生清寒獎助學金、中元普渡捐贈愛心白米、挹注護狗協會經費等，彰顯菩薩聞聲救苦精神，也將菩薩的慈悲心映照到社會大眾，澤被萬物。

住持明光法師表示，海明寺於1960年由開山祖師悟明法師創建，以弘揚佛法、救濟貧困為宗旨。因疫情關係，今年「樹林之美新春嘉年華燈會」遶境灑淨活動，也配合市府防疫政策停辦，海明寺虔誠祝禱疫情止息，風調雨順，國泰民安。

▲新北市長侯友宜致贈香油錢，感謝海明寺長期以來秉持菩薩慈悲濟世精神。

另外，清明將至，侯友宜並出席大墓公一年一度清明祭祀典禮，感念大墓公祖對擺接地區的慈悲護佑，並追悼犧牲奉獻的義民烈士，期勉市民緬懷義行，傳承大墓公無私奉獻社會的精神。

盧國雄董事長表示，大墓公至今已有232年的歷史，每年的清明、中元普渡及義塚公忌辰，都是地方重大的祭祀盛事，2021年祭典輪由土城區主辦，雖然防疫將祭典縮小規模，但對先人的感念不減，相信大墓公祖在天之靈也能理解。

▲新北市長侯友宜出席大墓公清明祭祀典禮，感念大墓公祖對擺接地區的慈悲護佑。

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