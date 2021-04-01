黎智英等人被定罪　陸委會：對香港沈淪感到無比沈痛

記者蔡紹堅／台北報導

壹傳媒創辦人黎智英、香港民主黨創辦人李柱銘等人因參與「反送中」活動，1日被香港法院裁定違反「組織及參與未經批准集結罪」。對此，陸委會表示，對香港民主人士的際遇，以及香港情勢沈淪到如此嚴峻的地步感到無比沈痛，「嚴正譴責所有打壓不同意見，殘害民主人權的作為。」

▲黎智英搭乘囚車前往法院。（圖／路透）



陸委會副主委邱垂正1日在例行記者會上指出，黎智英、李柱銘等人是長期從事香港民主運動，令人敬重的人物，相關方面先剝奪他們集會遊行的權利，現在又對他們和平理性表達訴求予以定罪。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者李毓康攝）



邱垂正提到，陸委會對香港民主人士的際遇，以及香港情勢沈淪到如此嚴峻的地步感到無比沈痛，嚴正譴責所有打壓不同意見，殘害民主人權的作為，「即便當權者企圖在香港擴張寒蟬效應，也無法阻擋普世價值的大勢所趨。」

此外，邱垂正還說，政府除聲援港人自由民主，也採取多項具體行動，包括成立台港服務交流辦公室，依據既有法律規範與公私協力方式，務實處理港人人道援助關懷事宜，同時，也持續精進港人來台居留定居的制度與法規，希望能因應香港實際情況，透過制度性機制與力量，給予港人最實際的支持與協助。