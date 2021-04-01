修「營業秘密法」部會不同調？ 陸委會：有必要從國安的角度思考

▲陸委會副主委、發言人邱垂正 。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會1日否認在《營業秘密法》的修法上與經濟部不同調，陸委會副主委邱垂正表示，為維護台灣整體經濟與產業優勢、防範產業與高科技技術不斷外流危及國安，確實有必要從整體國家安全的角度思考，未必只從商業行為、個人利益的角度思考。

立法院經濟委員會日前邀請多個部會就「如何因應『紅色供應鏈』的各式滲透及衝擊我國產業」進行報告，陸委會及國安會都認為有必要修改《營業秘密法》，但經濟部長王美花卻認為現行法令已完備。

▼經濟部長王美花（右）、台電總經理鍾炳利（中）、中油董事長李順欽（左） 。（圖／記者屠惠剛攝）

對於部會不同調的情況，陸委會副主委邱垂正1日在例行記者會上指出，陸委會與經濟部沒有「不同調」，防範中國大陸對台灣高科技的滲透，維護台灣整體經濟產業的優勢，防範產業與相關高科技技術外流危及國家安全，確實有必要從整體國家安全的角度思考，未必只從商業行為、個人利益的角度思考，「也不只是營業秘密法，還包含了其他相關法律、法令，像是兩岸條例等。」

邱垂正提到，對於台灣核心關鍵技術的保護，要持續補強相關法規，至於應該強化哪些法律規範，行政部門已經進行跨部會的協商，也在積極審慎評估，同時，也將徵詢民間企業，以及社會各界意見積極溝通，「本會將配合行政院統籌規劃，讓相關法令更為完整嚴密。」

▼陸委會副主委邱垂正（左）、國安局長陳明通（中）、國防部副部長張哲平（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

