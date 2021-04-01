儀隊+旗隊+車隊…角頭「建文」送行規模罕見　6通緝犯98少年被帶回

記者林悅／台南報導

台南市安平角頭「建文」遭小弟「蝦米」持雙槍槍殺身亡，1日在安平區華平路停車場舉行告別式，為讓「建文」風光走最後一程，道上兄弟動員致祭人數約3300人，台南市警方指出為維護會場安全，動員600多名警力強力攔檢盤查，總共盤查遊覽車93輛，小客車309輛，盤查3300人次，逮捕6名通緝犯、帶回98名少年。

▲台南市安平角頭「建文」舉行告別式，道上兄弟動員致祭人數約3300人，台南市警方共盤查遊覽車93輛，小客車309輛，盤查3300人次，逮捕6名通緝犯、帶回98名少年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市刑警大隊長木宏昇指出，對於98位未成年少年，警方帶回查後通知家長來領回，同時對於號召這些少年參加活動之違法單位或人士，警方將追查動員的人，並依兒童及少年福利與權益保障法第49條規定函送相關局裁罰，可處6萬元以上、60萬元以下。

這場告別式從1日上午6時，安平角頭「建文」遺體從憶盧園移至告別式會場，上午9時開始家祭，10時公祭，公祭預計3小時，下午1時結束後出發至火化場，下午3時火化；黑色禮車在現場一排又一排，禮儀人員也穿上高衩黑色旗袍，穿梭場地帶領弔祭人士入場，從全國各地來拜人士絡繹不絕，清一色穿著西裝、戴口罩，通過警攔查點進入會場，由於一下子湧入約3300人，聲勢相當浩大，令附近居民大開眼界，直稱沒有見過這麼盛大的告別式，可能是有史以來最大規模的告別式。

而告別式結束後，送行場面更是令人訝異，儀隊、旗隊、車隊、西裝部隊陣容難以想像，十分風光熱鬧，道上說要把建文老大的後事辦得風光，一點都沒有虛假。

參加告別式的各路人馬，搭遊覽車到指定停車場，下車後接受警方逐一盤查身分，並蓋章以利辨識，而後再整隊入場，整過移動過程有如部隊一般，相當有紀律。警方在盤查過程中，也查獲至少6名通緝犯，及未成年人98名。

建文老大告別式，包括四海幫副幫主張存偉、天道盟太陽會長「鐵霸」等人都親自率員到場致哀，每個公祭團體少則數十人，多則5、6百人，各山頭互別苗頭，也展現各單位的「實力」，的確十分有看頭。

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