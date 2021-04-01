　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

儀隊+旗隊+車隊…角頭「建文」送行規模罕見　6通緝犯98少年被帶回

記者林悅／台南報導

台南市安平角頭「建文」遭小弟「蝦米」持雙槍槍殺身亡，1日在安平區華平路停車場舉行告別式，為讓「建文」風光走最後一程，道上兄弟動員致祭人數約3300人，台南市警方指出為維護會場安全，動員600多名警力強力攔檢盤查，總共盤查遊覽車93輛，小客車309輛，盤查3300人次，逮捕6名通緝犯、帶回98名少年。

▲台南市安平角頭「建文」舉行告別式，道上兄弟動員致祭人數約3300人，台南市警方共盤查遊覽車93輛，小客車309輛，盤查3300人次，逮捕6名通緝犯、帶回98名少年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平角頭「建文」舉行告別式，道上兄弟動員致祭人數約3300人，台南市警方共盤查遊覽車93輛，小客車309輛，盤查3300人次，逮捕6名通緝犯、帶回98名少年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平角頭「建文」舉行告別式，道上兄弟動員致祭人數約3300人，台南市警方共盤查遊覽車93輛，小客車309輛，盤查3300人次，逮捕6名通緝犯、帶回98名少年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市刑警大隊長木宏昇指出，對於98位未成年少年，警方帶回查後通知家長來領回，同時對於號召這些少年參加活動之違法單位或人士，警方將追查動員的人，並依兒童及少年福利與權益保障法第49條規定函送相關局裁罰，可處6萬元以上、60萬元以下。

▲台南安平角頭「建文」舉辦規範盛大的告別式，約有3000人參加，警方加強路檢盤查，嚴防黑幫滋事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這場告別式從1日上午6時，安平角頭「建文」遺體從憶盧園移至告別式會場，上午9時開始家祭，10時公祭，公祭預計3小時，下午1時結束後出發至火化場，下午3時火化；黑色禮車在現場一排又一排，禮儀人員也穿上高衩黑色旗袍，穿梭場地帶領弔祭人士入場，從全國各地來拜人士絡繹不絕，清一色穿著西裝、戴口罩，通過警攔查點進入會場，由於一下子湧入約3300人，聲勢相當浩大，令附近居民大開眼界，直稱沒有見過這麼盛大的告別式，可能是有史以來最大規模的告別式。

▲台南安平角頭「建文」舉辦規範盛大的告別式，約有3000人參加，警方加強路檢盤查，嚴防黑幫滋事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平角頭「建文」舉辦規範盛大的告別式，約有3000人參加，警方加強路檢盤查，嚴防黑幫滋事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而告別式結束後，送行場面更是令人訝異，儀隊、旗隊、車隊、西裝部隊陣容難以想像，十分風光熱鬧，道上說要把建文老大的後事辦得風光，一點都沒有虛假。

▲台南安平角頭「建文」舉辦規範盛大的告別式，約有3000人參加，警方加強路檢盤查，嚴防黑幫滋事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平角頭「建文」舉辦規範盛大的告別式，約有3000人參加，警方加強路檢盤查，嚴防黑幫滋事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參加告別式的各路人馬，搭遊覽車到指定停車場，下車後接受警方逐一盤查身分，並蓋章以利辨識，而後再整隊入場，整過移動過程有如部隊一般，相當有紀律。警方在盤查過程中，也查獲至少6名通緝犯，及未成年人98名。

▲台南市安平角頭「建文」舉行告別式，道上兄弟動員致祭人數約3300人，台南市警方共盤查遊覽車93輛，小客車309輛，盤查3300人次，逮捕6名通緝犯、帶回98名少年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平角頭「建文」舉行告別式，道上兄弟動員致祭人數約3300人，台南市警方共盤查遊覽車93輛，小客車309輛，盤查3300人次，逮捕6名通緝犯、帶回98名少年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

建文老大告別式，包括四海幫副幫主張存偉、天道盟太陽會長「鐵霸」等人都親自率員到場致哀，每個公祭團體少則數十人，多則5、6百人，各山頭互別苗頭，也展現各單位的「實力」，的確十分有看頭。

范冰冰愛用而爆紅全臉、全身都能用

ET快訊
殯儀館設「椎心認屍專區」　她躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟
LIVE／太魯閣號「奪命列車」54死　台鐵親上火線說明
太魯閣出軌54死　全車訂票身分證「V開頭」324人
太魯閣號出軌54死　月台發車畫面曝光
太魯閣號出軌54死　「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」
工程車滑邊坡害出軌　工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石
工程車公司「像廢墟」網憂賠不起　名嘴挖出背後靠山：是大戶
太魯閣號車體嚴重變形　搜救隊曝心酸：車廂內外找遺體殘肢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太魯閣號「內部救援」畫面曝光！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架

太魯閣號罹難者送花蓮市殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

太魯閣號出軌54死！「花蓮貓友隊」外送員出征　載物資衝現場

殯儀館設「椎心認屍專區」　她倖躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟

太魯閣號「奪命列車」54死！月台發車畫面曝光　2小時17分魂斷花蓮

工程車滑落害死54人！老闆：有拉手煞車放石頭　網：為何停斜坡？

太魯閣號煉獄54死！檢察官：「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」

工程車滑邊坡害出軌！工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石頭

太魯閣出軌釀54死！　全車訂票身分證「台東V開頭」324人

快訊／驚心動魄8小時！出動搜救犬確認5-8車廂「無人受困」

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

峮峮看「6秒晃動片」自誇「好可愛♥」　與豆花妹加入《飢餓》..王仁甫：遇到剋星！

邵雨薇罕見公開情侶對話！　吳慷仁握拳「宣示主權」吃醋反應閃爆

畫得出來嗎？想不起來的海洋圖鑑　阿伯神速畫錘頭鯊！成品超抽象XD

短腿萌貓打架黃金左鉤拳出擊！ 一站起來懷疑貓生：怎麼打不到

愛女突休克離世...夫妻走過傷痛　1年後迎新成員：這次要牽緊喔❤

太魯閣號「內部救援」畫面曝光！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架

太魯閣號罹難者送花蓮市殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

太魯閣號出軌54死！「花蓮貓友隊」外送員出征　載物資衝現場

殯儀館設「椎心認屍專區」　她倖躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟

太魯閣號「奪命列車」54死！月台發車畫面曝光　2小時17分魂斷花蓮

工程車滑落害死54人！老闆：有拉手煞車放石頭　網：為何停斜坡？

太魯閣號煉獄54死！檢察官：「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」

工程車滑邊坡害出軌！工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石頭

太魯閣出軌釀54死！　全車訂票身分證「台東V開頭」324人

快訊／驚心動魄8小時！出動搜救犬確認5-8車廂「無人受困」

網紅霸喊「捐200萬」助太魯閣意外！　哀嘆：讓人無法相信與接受

孫芸芸、Lisa、韓素希連撞「中空裝」比辣　網呼：大18歲也沒輸！

汪東城PO熱吻照「陪妳到老」真相曝光…真有好消息！　粉絲high了

擁抱容祖兒大和解！　陳小紜認了太莽撞「抨擊我都接受」…網酸：戲精

快訊／台鐵出軌釀51人死！1名「外國旅客」罹難　每人賠償540萬

悍象大戰本季最多人　滿場擠爆新莊球場

花蓮男急性心肌梗塞「OHCA」　CPR+AED終從鬼門關拉回

男子獨力撫養1家9口！獅子會伸援手　魏嘉賢：增產報國令人敬佩

猛獅狂敲13安5局13比0龍　猛威爾保持無安打

半世紀最嚴重...太魯閣出軌54死　立法院下週請林佳龍專案報告

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

即／工程車沒停好害太魯閣出軌！　駕駛被帶回派出所偵訊

台鐵首次「鐵路接駁遺體」...新城火車站停滿救護車

現場救援畫面曝光！乘客走車頂逃出

快訊／太魯閣出軌！急加派32部救護車馳援

快訊／太魯閣「5至8車廂」傷亡情況曝

獨／姊妹花掃墓搭上死亡列車：爬過好幾人屍體

座椅與人相疊！太魯閣第8車廂傷者驚恐回憶

太魯閣出軌！消防員拉出7具遺體：更多卡在第8節...

更多熱門

相關新聞

清明台南路邊停車不收費

清明台南路邊停車不收費

台南市政府於4月4日清明節路邊停車暫停收費1日，市長黃偉哲表示為利民眾追思祭祖，並體恤收費員休假權益，清明節當日路邊停車（含智慧停車柱格位）暫停收費，同時交通局南門路繳費服務處暫停服務1日、安平保管場亦不開放領車，請洽公民眾注意。

500盆精品蘭花在台南市議會展出

500盆精品蘭花在台南市議會展出

女律師遭棄養　告父親遺棄敗訴

女律師遭棄養　告父親遺棄敗訴

婦大年初三失蹤「陳屍蓄水池」　整棟樓喝40天屍水

婦大年初三失蹤「陳屍蓄水池」　整棟樓喝40天屍水

蘇大媽入監「編號1957」！首夜難入眠

蘇大媽入監「編號1957」！首夜難入眠

關鍵字：

台南安平角頭告別風光送行影音

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

周揚青透視馬甲「意外洩感情現況」

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

宋逸民險上太魯閣「齊為傷者祈禱」

血便當痔瘡！他「爆出一團爛肉」罹癌　醫問工作愣住了

江宏傑IG突連發5張照　網超擔心

更多

最夯影音

更多
台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮
角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面