華視入主52台　藍委諷「讓考不上台大的學生保送」：可以頒個東廠匾額了

▲國民黨團召開「入主52台 NCC公然『行政指導』華視變黨營電視台」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

NCC昨通過中嘉等共15家系統業者申請由華視新聞資訊台遞補52台案，並將行政指導督促華視改善營運計畫。對此，國民黨團1日上午召開記者會，痛批NCC「先射箭再畫靶」，讓考不上台大的學生保送進台大，還給3年的時間「補習」。而一個應該超然獨立、捍衛新聞自由的NCC，卻甘作東廠箝制言論，國民黨團嚴正譴責，也呼籲國人看清楚蔡政府是如何箝制台灣新聞自由，讓獨立機關淪為打擊異己的東廠。



總召費鴻泰批評，從陳耀祥擔任NCC主委，以及親綠學者擔任審議委員處理中天電視台，看起來去年總統府流出的密件內容，全部一一實現，當初撤照中天審議結果是7：0，通過華視入主52台又是7：0，更令人瞠目結舌。他痛批，蔡政府上任後獨立機關都已經不獨立，一步步箝制言論自由、新聞自由，走向獨裁，「NCC比髒兮兮更過分，根本就是個屁！」

書記長鄭麗文則諷刺NCC，把考上台大的學生開除後，讓考不上台大的學生保送進入台大，還給他3年時間「補習」，只因為當局不喜歡中天電視台的色彩就秋後算帳，直接政治整肅，不顧新聞自由的核心價值，在於不能對言論內容、思想、色彩進行審查，如今只有顏色正確才是王道，台灣民主被徹底踐踏破壞，直呼「可以頒個『東廠匾額』給NCC了！』

首席副書記長陳玉珍表示，從華視上架52台過程，NCC完全證明自己已不是獨立機關，中天被強迫下架，應該屬於商業機制的頻道商， NCC竟百般推託、請頻道商喝咖啡，讓屬於全民公器的頻道資源，成為民進黨派系鬥爭的禁臠。

陳玉珍沉重地說，以前說黨政軍退出媒體，現在卻背道而馳，國家發展若任由民進黨派系鬥爭，勢必對台灣所擁有的新聞自由，將會造成很大的傷害。

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