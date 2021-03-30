香港新選制：特首須獲750票...警國安處負責「候選人資格審查」

▲大陸全國人大常委會全票通過香港新選制方案。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國人大會議常委會今（30）日全票通過「完善香港選舉制度」的決定，修改《基本法》附件一及附件二，也就是香港特首及立法會的新選制。立法會方面，區議會席次取消，選委會佔40席、功能界別30席、地方直選20席，選舉委員會增至1500人。特首產生方式也有變革，除成立資格審查委員會，由港警國安處對候選人進行審查外，特首須獲750票才能順利當選。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

根據新制，香港特首由1500位選舉委員會委員投票產生，選委會分為五個界別，每屆任期5年，所有成員必須由永久性居民擔任。其中，第五界別由香港全國人大代表、全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界300人組成。

至於特首候選人的產生方式，每名候選人須獲得188名選舉委員會委員的提名，且上述五個界別中每個界別參與提名的委員須不少於15名。每名選舉委員會委員只可提出一名候選人。選舉委員會最終將根據提名名單，經無記名投票選出特首，特首得票數須超過750票。

▲香港立法會議員產生做出重大變革。（圖／香港立法會）

此外，港府也將成立候選人資格審查委員會，負責審查並確認特首及立法會議員候選人的資格，委員會由港警國安處負責進行審查，確認是否符合擁護《基本法》及效忠香港特區兩大條件，再交由現任特首擔任主席的國家安全委員會做出最終決定。