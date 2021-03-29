　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸人大今審議港選制方案　港媒：立法會議席或採「432」方案

▲▼ 2021,香港,改選,選舉,李克強,林鄭月娥,北京街頭、中央軍委軍紀委書記張升民。（圖／路透社）

▲大陸全國人大會議審議有關「香港特別行政區選舉制度」的議案。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸全國人大常委會今明兩日開會，審議香港《基本法》附件一及附件二的修訂。港媒《星島日報》引述消息指，立法會議席分布很大機會採用「四三二」方案，即選舉委員會將產生40個議席、功能界別占30席，而地區直選則占20席。

據報導，部分功能組別選舉方法將有變動。大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳預料，日後候選人資格審查委員會的決定，不能上訴及司法覆核，而委員會人數應是不多於十人，警方及駐港國安公署會提供背景資料協助。

報導指出，大陸港澳辦副主任張曉明等北京官員早前就完善選舉制度來港聽取意見時，多數意見贊成立法會議席分布採「四三二」方案，預料此一方案會提交人大常委會表決。

報導說，消息人士透露，部分功能界別的選舉方法也會作出改變。港區人大代表葉國謙指出，現時部分功能組別採用既容許個人票、又有團體票的混合投票方式，票值並不相等，不少意見認為需要趁機梳理。翻查資料，目前約有九個功能界別可混合投票，包括資訊科技界、飲食界、批發及零售界，以及體育、演藝、文化及出版界。

人大常委譚耀宗出發到北京前表示，若開會時認為討論成熟，沒有甚麼意見，修訂就可能會表決，審議改變香港選舉制度的會議預計30日早上便會結束，若商討的事項獲得通過，將會就修訂作出說明。

他指出，人大常委會完成有關修訂工作後，特區政府將進行香港法例的修訂工作。香港未來一年將籌備三場選舉，而上述工作一環扣一環，因此是次人大常委會會議具緊迫性。這次參與會議的還包括基本法委員會副主任譚惠珠，另外港區全國人大代表馬逢國、黃玉山、盧瑞安將列席會議。

劉兆佳預料，日後審查委員會的決定不能上訴及司法覆核，他解釋，審查委員會由大陸全國人大決定成立，地位很高，決定不可能被香港地方法院推翻，即使外界有質疑亦無辦法，整個選舉改革設計，相當重要考慮是維護國家安全，不能從民主化角度、「一國兩制」全面準確實施這麼簡單理解。

就民主派的參選空間，他認為要視乎政黨如何轉型，同時得到大陸中央信任。民主黨近日籌組專責「內地與政制事務」的委員會，劉兆佳認為若民主黨派願意與過去告別、不再聯繫「西方勢力」，證明自己是愛國者，是好的開始，但要思考有無足夠時間空間轉型，會否失去支持者，否則就算參選也不會勝出。

ET快訊
快訊／長賜號「幾乎完全浮起」！　準備要移動了
機車被貼「這格我停了20年」　5000人看傻：所以呢？
三對夫妻組「換妻旅行團」！6人海島混戰3天　結局意想不到
長賜號上浮成功　現場最新「脫困畫面」曝光
南投警兒性侵再燒！受害女投書雞排妹　揭開痛苦回憶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李宇軒遣返香港後未獲釋　港媒：被押在「精神病治療中心」

新疆官員向H＆M喊話：擦亮眼睛、明辨是非「中國人民不好惹！」

陸人大今審議港選制方案　港媒：立法會議席或採「432」方案

三對夫妻組「換妻旅行團」！6人海島混戰3天　結局意想不到

陸圍巾標96%羊毛「卻沒半根毛」　被點名的「幾乎都是大陸品牌」

安撫外企？　李克強赴江蘇訪Nike原料廠

正妹舞蹈師流出性愛片　釣出女神本人約：直接找我玩就行啦！

趕5月開幕！直擊「北京環球影城」　軌道試車多圖曝光

等面試抽菸引爆廁所！他全身40%燒傷　昏迷前仍喊：我要工作還房貸

河北藥廠大量收「孕婦尿」　捐贈就送一包洗衣粉

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

周杰倫狂催林俊傑「蹦出小JJ」　王嘉爾祝「不要太傷心」：因為我不在...

陳芳語幫男友擠痘「可以開副業了」　林利豪開口「她秒合音」好好聽！

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

李宇軒遣返香港後未獲釋　港媒：被押在「精神病治療中心」

新疆官員向H＆M喊話：擦亮眼睛、明辨是非「中國人民不好惹！」

陸人大今審議港選制方案　港媒：立法會議席或採「432」方案

三對夫妻組「換妻旅行團」！6人海島混戰3天　結局意想不到

陸圍巾標96%羊毛「卻沒半根毛」　被點名的「幾乎都是大陸品牌」

安撫外企？　李克強赴江蘇訪Nike原料廠

正妹舞蹈師流出性愛片　釣出女神本人約：直接找我玩就行啦！

趕5月開幕！直擊「北京環球影城」　軌道試車多圖曝光

等面試抽菸引爆廁所！他全身40%燒傷　昏迷前仍喊：我要工作還房貸

河北藥廠大量收「孕婦尿」　捐贈就送一包洗衣粉

嘉義除了雞肉飯還要吃這些！體育館壽司、30元冰餅　TOP10美食必打卡

「44高雄反空汙抗暖化遊行」　環團扮小丑提4訴求：環保署長下台

慈母多敗兒！兄弟檔在家吸毒　媽竟持刀「擋家門」與警對峙30分鐘

對陌生人有戒心…愛躲媽身旁　想親睹「最高動物寶寶」留意2重點

凌晨點「萬元摩斯大餐」！5名外送員遭「放鳥」氣炸：地址是假的

直升機墜毀阿拉斯加冰川！機上5人死亡、1人倖存重傷

快訊／長賜號「幾乎完全浮起」！　路透：移動前將接受初步檢查

「鄰近停車場、電梯」的住家風水差？專家傳授秘招：都能化解

5歲兒尿褲子遭保母虐打慘死！爸媽監視器目睹「踹頭2分鐘」崩潰

大鼻孔敞篷跑車開賣　BMW汎德導入單一430i M Sport預售315萬！

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

大陸熱門新聞

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

面試炸廁所　32歲男全身40%燒傷

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

IKEA「沒代言人」躲首波抵制　2天後仍被出征

高冷女神流出性愛片　釣出本人：直接找我玩就行！

外送員「狂飆60公里」送餐！運費曝網全傻了

亞馬遜傳封殺「中國棉」　陸賣家：已被下架

直擊北京環球影城　試車多圖曝光

2情侶玩「鬼屋」密室逃脫！鬼一出全員悲劇了

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

Nike贊助半壁江山　中國體壇「抵制好難」

央視揭秘BCI金主　赫見美國色彩

陸標96%羊毛　被抓包「一根毛都沒」

「這兩大品牌」瞬間蒸發733億　　

更多熱門

相關新聞

香港睽違4個月再見本土0新增

香港睽違4個月再見本土0新增

香港27日無新增新冠肺炎本土確診病例，這也是睽違4個多月之後，香港再次迎來本土0確診。

西方向新疆問題「扣帽潑髒水」

西方向新疆問題「扣帽潑髒水」

中國影視平台Bilibili將在香港上市　有望籌集735億元台幣

中國影視平台Bilibili將在香港上市　有望籌集735億元台幣

香港停打BNT疫苗　復星：未有安全風險證據

香港停打BNT疫苗　復星：未有安全風險證據

邱太三盼兩岸春暖花開　魯明哲：陸委會駐香港機構只剩下10人

邱太三盼兩岸春暖花開　魯明哲：陸委會駐香港機構只剩下10人

關鍵字：

人大香港選舉制基本法

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

21歲「BMW老大7」還敢賣200萬

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面