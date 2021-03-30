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最高月薪14萬！　港疫苗施打中心提供旅遊業2000個短期職缺

▲香港街景。（圖／CFP）

▲新冠肺炎疫情重創香港旅遊業。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

針對香港旅遊業失業潮及復工機會不足的不利環境，特區政府昨（29）日宣布，疫苗接種中心將釋出為期約5個月的2000個短期工作職缺，優先聘請包含導遊、領隊、旅行社職員、飯店從業人員和旅遊巴士司機等，獲聘人士將於5月1日正式開工，月薪最高4萬港元（約14萬元新台幣），視全職或兼職工作及擔任的職位而定。

▲香港施打新冠疫苗首日。（圖／路透）

▲香港民眾排隊施打新冠疫苗。（圖／路透）

《澎湃新聞》報導，公務員事務局局長聶德權表示，旅遊業從業人員的工作包括登記、講解、人流管理等，經常需要處理突發事件，這些經驗和技能與疫苗接種中心所需要的管理及行政支持工作相近，預計他們只需要接受短期培訓及熟悉環境，便能投入工作；而接種疫苗和醫療相關工作，會繼續由專業醫護人士負責。

據悉，香港目前的疫苗接種作業是由特區政府從各部門調配人手到各疫苗接種中心進行管理和行政工作，旅遊業提供短期人員後將使人員配置更加靈活，使支援的公務員調回原來工作崗位。

▲香港,香港街景。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲香港針對旅遊業失業人群提供2000個疫苗施打中心的職缺。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

數據顯示，香港2019年從事入境旅遊（包括零售業、住宿服務和過境客運服務等）共有19.79萬人；從事外訪旅遊（包括旅行代理、代訂服務和過境客運服務等）共有3.32萬人。旅遊界立法會議員姚思榮表示，業界人員在處理客人秩序、投訴或糾紛方面有經驗，有能力應付接種中心的運作，同時也可解決不少人的失業及停薪之苦。
 

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關鍵字：

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