西方向新疆問題「扣帽潑髒水」　王毅：不會得逞

▲ 王毅接受阿拉伯電視台專訪 。（圖／翻攝 大陸外交部網站）

記者任以芳／綜合報導

中國國務委員兼外交部長王毅於3月24日至3月30日前往沙烏地阿拉伯、土耳其、伊朗、阿聯酋、巴林進行正式訪問，對阿曼進行工作訪問。其中，展站抵達首都利雅德時，王毅接受阿拉伯衛星電視台(The Arabic One)專訪，談到新疆問題，以及香港落實愛國者治港。王毅堅決表示，新疆過去五年人口、就業、人均都有上升，何來勞動、宗教、甚至種族滅絕之說？

王毅說，「涉疆問題的本質是反暴恐、反分裂問題。」 新疆地區暴恐活動一度多發頻發，各族群眾的生存權和發展權遭到嚴重踐踏。 近年來，新疆地區堅持以人民為中心，積極響應聯合國的號召，借鑒很多國家的有益作法，大力開展預防性反恐和去極端化工作，同時持續推動經濟社會發展和民生改善。

王毅進一步指出，目前，新疆地區已連續4年多未再發生暴恐事件，人民的安全感實實在在。 新疆過去5年經濟年均增長6.1%，人均可支配收入年均增長5.8%，人民的幸福感實實在在。 新疆脫貧攻堅取得決定性成就，現行標準下300多萬貧困人口全部脫貧，人類發展指數比30年前提升近兩倍，人民的獲得感實實在在。

王毅指出，新疆維吾爾族人口從2010年的1017萬人上升至2018年近1272萬人，增幅超過25%，遠高於新疆同期漢族人口2%的增幅。 何來「種族滅絕」？

▲ 王毅澄清新疆現況 。（圖／翻攝 大陸外交部網站）

王毅表示，新疆依法保障各族群眾宗教信仰自由的權利，已翻譯出版維吾爾文等4種文字的《古蘭經》。 巴勒斯坦駐華大使參訪新疆後感慨「同一條街上就有好幾座清真寺」。 新疆持續改善清真寺公共服務條件，尤其是向所有宗教教職人員提供經文培訓、凈身設施、廣播電視、醫療等服務。 何來「宗教壓迫」？

王毅稱，新疆過去5年就業人數增長近200萬，增幅17.2%。 各族勞動者根據自身意願充分享受擇業自由，充分享有各項勞動保障權益和經濟收益。 何來「強迫勞動」？

談到其他西方國家做法，王毅進一步說，相反，個別西方國家歷史上卻將同化原住民列為官方議程，大批兒童被強迫改信基督教、學習英語。 而在新疆，各民族語言文化一直得到很好保護，維吾爾語等10種少數民族語言文字在司法、行政、教育、新聞出版等領域得到廣泛應用，中國貨幣人民幣上就印有包括維吾爾語在內的5種語言。

企圖在涉疆問題上給中國扣「帽子」潑髒水，居心叵測，目的就是要以謊言抹黑中國的形象，挑撥中國同阿拉伯、伊斯蘭國家的關係，最終阻撓破壞中國的發展進程。 但這種企圖違反人類良知，違背時代潮流，註定不會得逞。

▲ 「愛國者治港」勢在必行 。（圖／翻攝 大陸外交部網站）

談到中國全國人大會議通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》。王毅強調，香港是中國的一部分，香港特區的選舉制度是中國的地方選舉制度，從中央層面對其進行修改完善完全合憲合法。

《決定》重在落實「愛國者治港」這一基本原則。 無論在哪個國家，愛國都是公民的基本道德操守，更何況參與國家治理的公職人員，更應以愛國作為參政的基本政治倫理。 美國、歐洲等很多國家都把效忠憲法和國家作為公職人員的最基本要求。 因此，提出愛國者治港理所當然，天經地義。

訪談最後，王毅強調，對於涉疆、涉港事務這些中國的內政，中東地區國家和人民的眼睛是雪亮的，支持中國的行動是堅定的。 並且呼籲願與地區阿拉伯、伊斯蘭國家一道，繼續共同舉起不干涉內政旗幟，共同維護發展中國家的正當權益。