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禽畜業者到台南市議會陳情　郭信良議長請市府妥為處理

▲台南市養雞、養牛、養豬協會等三大團體的理事長及理、監事一行20多人，30日上午到台南市議會陳情，議長郭信良親自接待。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市養雞、養牛、養豬協會等三大團體的理事長及理、監事一行20多人，30日上午到台南市議會陳情，議長郭信良親自接待。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市養雞、養牛、養豬協會等三大團體的理事長及理、監事一行20多人，30日上午到台南市議會陳情，希望市議會督促市府加強對現有畜牧場的輔導與協助，同時也對「台南市新設置畜牧場管理自治條例」草案提出建議，郭信良議長表示，議會有聽取人民陳情的義務，會審慎加以處理。

30日到議會陳情的三大團體成員指出，台南市是農業大城，很多民眾以飼養家禽、家畜為生。為了要符合相關環保法規，業者們很有誠意、也有決心要做好畜牧糞尿處理設施，但是在過程中，實在需要市府的輔導與協助，不管是向中央申請補助經費，或是居中協調合適的處理場地，都需要公部門的力量。

另外，禽畜業者們對於受到熱烈討論的「台南市新設置畜牧場管理自治條例」草案也有切身感受。為了能實際執行，業者們建議台南市的自治條例參考雲林縣政府訂定的自治條例，在市府認定後，把為了解決在地畜牧糞尿污染，且設置具全密閉、負壓污染處理的畜牧糞尿資源化處理設施，排除在500公尺的限制之外。

聽取禽畜業者們的心聲之後，郭信良議長表示，議員們一定會監督台南市農業局做好對業者們的輔導工作，讓產業能夠得到更好的發展。對於自治條例，郭信良議長說應該要符合人民的期待，兼顧人民的生活品質、對環境的保護，以及人民生計的維持。由於該自治條例已經召開過2場公聽會，得到充分的討論，30日業者們的建議，將提供給所有議員，作為制定自治條例的參考。

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禽畜台南議會陳情郭信良

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