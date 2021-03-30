「以少報多」涉詐助理費160萬　台南市議員王家貞50萬交保

▲台南市議員王家貞，被控涉嫌詐領助理費案，被諭知50萬元交保。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員王家貞涉嫌詐領助理費案，經檢察官複訊後，後初步認定王家貞於第2屆議員任內有以少報多之詐領助理費行為，詐領金額初步估計約160萬元，30凌晨約1時許，諭知王家貞交保50萬元，辦公室景姓主任交保10萬元。

台南地檢署指出，有關29日議員王家貞涉嫌詐領助理費案件，共傳喚14人到案，搜索9處，訊後初步認定王家貞於第2屆議員任內有以少報多之詐領助理費行為，詐領金額初步估計約160萬元，30日凌晨約1時許諭知王家貞交保50萬元，辦公室景姓主任交保10萬元。

據了解，市議員王家貞為國民黨籍現任資深市議員，從政20餘年，擔任多屆台南市議員，以「俠女」之姿活耀於台南政壇。王家貞曾意外落選而中斷連任市議員，目前已2連任，曾多次擔任台南市議會國民黨團書記長，目前則是黨團發言人。

台南市議會共有56位議員，但從2020年初以來，市議會共有無黨籍市議員谷暮．哈就、國民黨籍市議員洪玉鳳、曾培雅、李中岑、蔡育輝、王家貞及無黨籍前任議員曾順良等7人涉及詐領助理費遭到檢調偵辦或起訴。

據地方民意代表費用支給條例規定，直轄市議員公費助理費用為24萬元，可聘用6至8人，每人最多不得超過8萬元，由市議員提報議會名單及費用，由議會按月發薪直接匯入助理帳戶中。先前涉案的市議員，多被檢舉虛報人頭等方式詐領助理費而遭檢調人員調查。

肌膚亮白必備經典明星商品