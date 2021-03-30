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台南「肉色怪客」給外送員驚喜！詭異動作讓他秒吐　網：想踹下去

▲▼台南「肉色怪客」取餐給驚喜！詭異動作讓他吐了　網：想一腳踹下去。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲台南「露鳥怪客」出沒，鎖定外送員秀生殖器。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》表示，她曾經聽說台南有一名住戶叫外送，會一邊玩弄生殖器一邊走出門取餐，她的朋友30日就接到這一名住戶的訂單，取餐過程都被朋友用密錄器拍下，提醒其他同業「若有接到他的單，請轉掉不要送」。影片曝光後立刻引發網友熱議。

原PO說，她的朋友日前接到台南歸仁某住戶的訂單，由於曾聽過該住戶會做「不好的行為」，所以送餐時特別把密錄器開啟，不料真的讓朋友拍到住戶的噁心行為。1分鐘影片可以看見，外送員抵達地點後，住戶開門直接全裸，一邊玩弄生殖器一邊支付現金，但他仍非常淡定的把餐點交給對方。

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其實之前就有跑熊貓的朋友遇過，只是朋友當時沒有密錄器，提醒其他同業若有接到類似的訂單「請轉掉不要送」，因為對方會一邊做出猥褻行為，一邊全裸的走出來取餐。

▲▼台南裸體怪客出沒！取餐開門就全裸　還狂摸生殖器。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲原PO發文，提醒其他同業注意。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

影片曝光後引發網友熱議，有人說「這種人應該報警吧，為了女外送員的安全」、「能不能一腳踹下去」、「自家住宅能構成性騷擾或妨害風化嗎」、「你還跟他這麼客氣喔，要是我就連謝謝都不說，送完直接給他負評」、「感覺他在碰運氣，看能不能遇上女外送員，有預謀吧」。

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