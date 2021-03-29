台南市議會再傳詐領助理費案　國民黨議員王家貞遭搜索約談

▲台南市議員王家貞，被控涉嫌詐領助理費被檢調搜索約談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會再傳市議員涉嫌詐領助理費，檢調人員29日上午前往台南市議會東區市議員王家貞的研究室、東區服務處及住處等地同步搜索，並帶回王家貞與多名助理到台南市調查處調查，市調處表示，本案偵訊後會移送台南地檢署複訊。

29日上午7時多多，大批檢調人員前往台南市議會王家貞議員研究室等地同步執行搜索，在市議會約停留1個多小時後離去。據了解檢調是要調查王家貞涉嫌詐領助理費案。

據了解，市議員王家貞為國民黨籍現任資深市議員，從政20餘年，擔任多屆台南市議員，以「俠女」之姿活耀於台南政壇。王家貞曾意外落選而中斷提任市議員，目前已2連任，曾多次擔任台南市議會國民黨團書記長，目前則黨團發言人。

台南市議會共有56位議員，但從2020年初以來，市議會共有無黨籍市議員谷暮．哈就、國民黨籍市議員洪玉鳳、曾培雅、李中岑、蔡育輝、王家貞及無黨籍前任議員曾順良等7人涉及詐領助理費遭到檢調偵辦或起訴。

據地方民意代表費用支給條例規定，直轄市議員公費助理費用為24萬元，可聘用6至8人，每人最多不得超過8萬元，由市議員提報議會名單及費用，由議會按月發薪直接匯入助理帳戶中。先前涉案的市議員，多被檢舉虛報人頭等方式詐領助理費而遭檢調人員調查。此次王家貞涉案被約談調查，令不少人感到意外。

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