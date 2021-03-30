才恢復領務服務5天　駐菲律賓代表處29日再增1人確診

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

我國駐菲律賓代表處29日再增1人確診新冠肺炎，累計3人確診。目前駐處已依相關防疫規定立即消毒辦公室，有接觸史人員亦安排採檢，並居家隔離14天。為維護駐處其他職員及訪客健康安全，30日至31日暫停領務服務。

駐菲律賓代表處指出，倘有緊急需求的領務業務申請者，請將擬申辦的領務業務項目、緊急原因、申請人姓名及詳細聯絡方式（手機）等資訊，電話簡訊至代表處緊急聯絡電話0917-819-4597，相關同仁將與申請人聯繫提供必要的協助。

駐菲律賓代表處也說，至於原已預約於30日至31日間前來駐菲律賓處的領務案件申請者，將於4月5日恢復領務服務後，再協助安排其他日期，不便之處，敬請見諒。

我國駐菲律賓代表處今年3月10日及11日皆有1職員確診，當時已依照緊急應變計畫及菲律賓政府相關規定，啟動防疫標準作業程序，並消毒辦公場所。此外，11日起至24日駐菲律賓代表處也暫停領務服務。

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