美國每日確診數激增10％！　CDC主任：擔心「世界末日」即將到來

▲美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國近日新冠肺炎確診數再度激增，疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）29日表示，這種狀況讓她感到非常憂心，甚至有「世界末日」即將來臨的感覺。

美國各州正陸續放寬防疫政策，瓦倫斯基擔心去年病例激增的情形會再度重演，尤其更具傳染性、更致命的變異毒株B.1.1.7已在全美蔓延，「現在是我必須說真相的時候，我相信並希望你們會傾聽，我必須認真思考腦海中反覆出現『世界末日』即將降臨的感受，我們有理由保持希望，但現在我很害怕。」

瓦倫斯基擔任CDC主任前，曾在抗疫前線目睹真實的狀況，「我知道作為一名醫生站在病房裡是甚麼感覺，穿著長袍、戴著手套和面具、隔著防護罩，成為病患過世前最後一個接觸的人，因為他們的親人無法在現場。」她也懇請所有美國人繼續接種疫苗，「已經走了這麼長的路，希望再堅持一段時間。」

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國仍是全球確診與死亡人數最多的國家，確診人數超過3000萬人，近55萬人病故；其中過去7天每日平均確診數是6萬例，比前一周增加10％。

►14天前接種「中國疫苗」 巴基斯坦總統確診新冠肺炎

►美CDC試驗：輝瑞莫德納疫苗第1劑「防護力達80％」無症也能防

►拜登宣布：9成美國成年人 4／19起有資格接種疫苗

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事