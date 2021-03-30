WHO疫源調查出爐！病毒傳人4假設途徑曝光　實驗室外洩可能性最低

▲WHO秘書長譚德塞證實收到疫源報告，但WHO不排除所有導致疫情爆發的假設。（圖／路透）

文／中央社日內瓦29日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，依據前往中國武漢調查新冠疫源的國際專家小組完成的報告，所有假設仍都有可能成立，需要加以進一步研究。

法新社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在瑞士日內瓦召開的視訊記者會上證實，世衛已在週末收到調查小組的完整報告，國際專家明天將向194個世衛成員國做任務簡報，隨後當天報告會在世衛官方網站上公布。

▲WHO專家曾在2月前往中國武漢調查疫源。（圖／路透）

世衛委派的國際專家小組今年1月和2月訪問武漢，調查引起新冠肺炎的SARS-CoV-2 病毒如何傳染給人類。調查小組在其後撰寫的報告中檢視4種可能途徑，並列出機率大小。

根據法新社今天已取得的最終報告副本，專家小組認為，SARS-CoV-2最可能來自蝙蝠，再透過中間宿主動物傳染人類；最不可能的來源則是實驗室外洩。

▲WHO專家在2月前往中國武漢時，曾到訪武漢病毒研究所。（圖／路透）

譚德塞在記者會上說，根據他從報告讀到的內容，「所有假設都可能成立」，也都將需要進一步研究。他表示：「我們將與（世衛）成員國閱讀這份報告，並討論及消化報告內容和接下來步驟。」

譚德塞還說，國際專家將在明天召開記者會說明調查結果。「傾聽他們所言，將會是非常、非常重要。」

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