嗆男友炸雞要等就分手！店員大喊12字　女友秒改口：好香喔等吧

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友29日在臉書「爆廢1公社」PO文分享目睹一對情侶的神奇互動，女生一走進炸雞店便對男友說，如果堅持要等餐就分手，結果店員直接大聲回答「現在餐點都要等15分鐘喔」，女生竟然瞬間改口「好香喔，等吧」，光速自打臉的行為讓他和店員傻眼對看。

▲原PO在炸雞店目睹一對情侶的神奇互動。（示意圖／ETtoday資料照，與本文店家無關）

原PO提到，當時在某炸雞店準備取餐時，剛好有一對情侶走進來，女生一進門就對男生大聲說，「我跟你說喔，如果要等，而且要等很久，就不要了哦，如果你要等，我就跟你分手」，而男生只是笑了一下，沒有回應。

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接著，男生走到櫃檯點餐，店員應該有聽到情侶的對話，下一秒馬上大聲回答12字「現在餐點都要等15分鐘喔」。結果女生一聽竟然瞬間改口，「好香喔，等吧」，讓目睹全程的原PO和店員忍不住傻眼對看了一下。

「我覺得這個我不放上爆廢真的不行，這真的是奇聞逸事，太神奇了！」原PO坦言，可惜因為當下太過震驚，沒有留意男生的表情變化。其他網友看完文章，也紛紛留言開玩笑說，「男友的計畫失敗了」、「哈哈哈，笑死」、「被吃的收買了」、「真香現場」、「店員表示，不是要分香個屁啊香」。